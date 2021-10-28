Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur mücadelesinde Antalyaspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Diyarbekirspor ile karşı karşıya geldi. Antalya Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Antalyaspor 5-0 kazandı ve bir üst tura yükseldi.



Karşılaşmada Akdeniz ekibine galibiyeti getiren golleri 1. dakikada Ghacha, 5. dakikada Milosevic, 15 ve 20. dakikalarda Gökdeniz ve 83. dakikada Mukairu kaydetti.



Bu sonucun ardından Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tura yükseldi. Diyarbekirspor ise kupaya veda etti.



Stat: Antalya



Hakemler: Çağdaş Altay, Oğuz Terzi, Burak Cansız



Fraport TAV Antalyaspor: Sousa (Dk. 76 Doğukan Özkan), Eren Albayrak, Floranus, Bahadır Öztürk, Veysel Sarı (Dk. 46 Ersin Zehir), Kudriashov (Dk. 46 Erkan Eyibil) Ufuk Akyol, Milosevic, Ghacha (Dk. 46 Mustafa Erdilman), Mukairu, Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 61 Amilton)



Diyarbekirspor: Yasin Davuş (Dk. 79 Mücahit Çıra), Nurettin Çağlar, Erkan Taşkıran, Emrullah Sayar, Serdar Güncü, Seymen Yağmur, Sinan Akaydın, Oğuzhan Kayar (Dk. 82 Bilal Kılıç), Burak Topçu (Dk. 90 Ömer Selim Akar), Serhat Enes Çalışan, Fırat Arıkan



Goller: Dk. 1 Ghacha, Dk. 5 Milosevic, Dk. 15 ve 20 Gökdeniz Bayrakdar, Dk. 83 Mukairu (Fraport TAV Antalyaspor)





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