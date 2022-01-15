Antalyaspor - Fenerbahçe: Devre arası yorumları

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında karşı karşıya gelen Fraport TAV Antalyaspor ile Fenerbahçe arasındaki maçın 0-0 biten ilk 45 dakikasıyla ilgili yorumlar...

RIDVAN DİLMEN



47 dakika boyunca ızdırap çektim! Uykum geldi. Herkes öyledir.



Bir teknik direktör değişikliği oldu Fenerbahçe'de. O da kendi inandığı, 4-2-3-1'i denedi. Forvet arkası İrfan'ı, solda Mesut'u denedi. %67 değil %97 olsa ne olur. O ona, o ona böyle maç bitmez. Geçen hafta vurdumduymazdı Fenerbahçe ama bu hafta daha iyi.



Antalyaspor, Fenerbahçe'ye tuzak kuruyor; sürpriz koşularla.



Fenerbahçeliler için çok zor geçen sezonun bir benzeri 47 dakika. 47 dakika boyunca TV başında olan Fenerbahçeliler gerçekten tarihi bir kulübün, oynadıkları kulübün, oynadıkları formanın ne kadar değerli olduğunu anlamış değiller.



ÖNDER ÖZEN



İlk yarı çok durgundu. Fenerbahçe rakip yarı alanda oynamakta sıkıntı çekmedi ama topu kaleye götüremedi. İkinci yarı ortalarından itibaren çözülebilecek bir maç. Ancak ilk yarı çözümsüzdü.



METİN TEKİN



Seyir keyfi olarak ilk yarı hayal kırıklığı yaşadık. İki takım da kaleye çok top götüremedi. İlk yarının ortalarında iki takımın da şutu yoktu. Fenerbahçe devreyi şut atmadan bitirdi. Bir şekilde Fenerbahçe bu maçı hızlandırmak zorunda. Fenerbahçe 0-0'a karşı çıkacaktır. İkinci yarıda daha üretken olacaklardır. Z kuşağı Antalyaspor - Fenerbahçe maçındaki oyunu izlemez. Bu tempoda oynama hakkınız yok.





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