Antalyaspor'dan Alex de Souza açıklaması!

Süper Lig'de pazartesi günü sahasında Pendikspor'u ağırlayacak olan Antalyaspor'da Başkan Sinan Boztepe, ismi son günlerde teknik direktör Sergen Yalçın yerine takımla anılan Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Alex de Souza ve alacaklarının ödenmediğini belirterek sözleşmesini fesih eden Zymer Bytyqi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Boztepe, teknik direktör Sergen Yalçın ile anlaşamama durumunda listelerinde yer alan 6-7 adaydan birinin Brezilyalı Alex de Souza olduğunu ifade etti.



"PENDİKSPOR'U PUANSIZ GÖNDERECEĞİZ"



Pazartesi sahalarında karşılaşacakları Pendikspor maçını kazanacaklarını ifade eden Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, "Pendikspor maçı hazırlıklarımız devam ediyor. Üç puan için sahada olacağız. Pendikspor Kulübü'nü evimizde misafir edeceğiz. Onları maalesef burada puansız göndereceğiz" dedi.



"OYUNCU ÖDEMELERİNDE 2 MAAŞ GERİDEN GELİYORUZ"



Takımda ödemelerin yapılmadığı ve Bytyqi'nin sözleşmesini feshetmesiyle ilgili soruya Başkan Boztepe, "Tabii ki sosyal medyada bazı kaynaklar doğru olmadığı müddetçe konular çok fazla abartılabiliyor veya değiştirilebiliyor. Sergen hocamızın da söylediği gibi, yani özellikle teknik ekip noktasında herhangi bir ya da profesyonel çalışanlarımız noktasında herhangi bir gecikme söz konusu değil. Herkes maaşını zamanında ve takır takır alıyor. Oyuncularımızla alakalı da dedikleri gibi 2 maaş geriden geliyoruz. Türkiye şartlarında bence normal gibi görünen bir şeye biz de alışmaya çalışıyoruz. Olmaması lazım aslında. Ama Anadolu kulüplerinin ve maalesef spor camiasının, futbol camiasının özellikle bir durumda olduğu belli. En makul sebeplerle, en gecikmez şekilde ödemeleri yapmaya devam ediyoruz. Ama 2 maaş geriden geliyoruz" diye konuştu.



"RESMİ TATİL OLDUĞU GÜNDE FESİH YAZISINI GÖNDERDİ"



Kosovalı oyuncu Zymer Bytyqi'nin daha önce oynadığı takımlardan da benzer şekilde ayrıldığına dikkat çeken Boztepe, şunları söyledi:



"Bytyqi konusu aslında çok enteresan bir olay. Aslında normalde yasal olarak da gerçekten de kendi hakkıydı. Yani böyle bir iddiada bulunması o zamanki şartlarda üç maçtı. Bir maaş ödenmesi halinde iki maç geriye düşüyordu. Problem yaşanmıyor zaten bu tarz şeylerde. Aslında Kulüpler Birliği Vakfı'nda veya da diğer kulüp başkanlarıyla görüştüğümüz zaman, yani geriden gelinen maaşları ve bazı detayları öğrendiğim zaman ben halimize şükrediyorum. Yani çok çok daha kötü durumda olan yüzde 50'nin üzerinde kulüp sayısı var. Şimdi Bytyqi ile alakalı şöyle bir durum gelişti. Pazartesi günüydü, biz daha önce hafta içerisinde normalde oyuncularımızla ödemeler şu şekilde yapılacak diye konuştuk. Bütün oyuncularımız bu konuda zaten bir aile düzeni olduğu için herhangi bir problem çıkartmıyor. Bytyqi de pazartesi günkü görüşmede problem olmadığını, bu arada bizim hesaplarımızda geçmişten gelen 4- 5 önceki takım, basketbol takımıydı galiba, bir basketbol takımı vardı. Ondan dolayı hesaplarımızda bloke vardı. Blokelerin kaldırılması gerekiyordu. Blokeyi kaldırmadığımız için Bytyqi'nin hesabına resmi hesaptan para gitmesi gerekiyor. Resmi olarak parayı göndermek için de kalkması gerekiyor. Pazartesi gününe yetişmedi. Salı günü de 23 Nisan'dı ve resmi tatildi. Futbolcumuzla görüştük ve 'Çarşamba günü ödemeler hazır' dedik. Bize problem olmadığını söyledi. Biz tedbir olarak 'Çantayla nakit paranı verelim. Sen de depozit olarak dursun' dedik ama salı günü yani Türkiye'nin resmi tatil olduğu günde fesih yazısını gönderdi. Ondan sonra da böyle bir ahlakı olduğunu öğrendik. Daha önce Konyaspor'da ve başka kulüpte de hep aynı şekilde ayrılıklar yapmış. Yapacak bir şey yok, bu da bize futbolda tecrübe oldu. Yani biraz ağır bir tecrübe oldu ama tecrübe oldu. Bundan sonrası için daha dikkatli davranıyoruz."



"ALEX DE SOUZA DA ADAYLARIMIZDAN BİRİSİ"



Son günlerde ismi Antalyaspor ile anılan Fenerbahçe'nin eski efsane oyuncusu Alex de Souza'nın teknik direktör Sergen Yalçın'ın yerine geçmesi konusuyla ilgili de konuşan Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, "Evet cuma gününden beri bu haberleri görüyoruz. Şimdi Sergen hocamızla bugün yine bir toplantı yapacağız. Şimdi Sergen Yalçın hocamızla müspet ya da menfi bir karara bağlamadık. Bütün bu konuların veya da nihai görüşmelerin hepsinin sonucu Sergen hocayla beraber alacağımız kararlara bağlı. Bugünden muhtemelen kararımızı bağlarız diye düşünüyorum. İlk görüşmeyi yaptık bugün, ikinci bir görüşme yapacağız. Şimdi işte Alex de Souza ile beraber 6-7 tane daha isim, her gün farklı bir isim geçiyor. Tabii ki bunlarla herhangi bir kişiyle oturup herhangi bir masada bir görüşmemiz söz konusu değil. Etik değerlere önem veriyoruz. Bunların hepsi çok önemli. Ne zaman ki biz Sergen hocayla beraber, 'Tamam artık Antalyaspor Kulübü'nde bizim misyonumuz tamamlandı. Biz hocamızla beraber yol almıyoruz' dediğimiz gün adaylarımız olacaktır. Bunların içerisinde ismi geçen Volkan Demirel, Tuncay Şanlı, Rıza Çalımbay, Alex de Souza ve Konyaspor'un eski bir hocası vardı. Kenan Koçak yani birçok isim geçiyor. Bu önümüzdeki süreçte Sergen hocayla birlikte bugün konuşup, kararlarımızın neticesinde belli olacak. Yani şimdi Sergen hocamla anlaşamadıktan sonra bütün adaylardan birisi olduğu gibi Alex de Souza da adaylarımızdan birisi" dedi.



