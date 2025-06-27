Antalyaspor'da Emre Belözoğlu yerine 4 aday masada!

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, geçtiğimiz sezonu Emre Belözoğlu ile tamamladıktan sonra yeni sezona yeni bir teknik direktörle başlama kararı aldı.



GÜNDEMDE BİR ÇOK İSİM VAR



Genç teknik adamla yolların ayrılmasının ardından kırmızı beyazlı kulüpte gündeme birçok isim geldi.



DEMİREL, PULAT, YILMAZ VE ŞAHİN



Volkan Demirel, Özhan Pulat ve Burak Yılmaz gibi isimler teklif olarak Antalyaspor'un masasına gelirken, eski teknik direktörlerden Nuri Şahin'in adı da gündemde.



DİĞER İHTİMAL BELÖZOĞLU



Bir diğer iddia ise yönetimdeki çift başlılık sorununun çözülmesi durumunda Belözoğlu'nun geri dönebileceği yönünde.



