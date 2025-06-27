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Antalyaspor'da Emre Belözoğlu yerine 4 aday masada!

Emre Belözoğlu ile yollarını ayıran Antalyaspor, teknik direktör arayışlarına devam ediyor. Yönetimin gündeminde Volkan Demirel, Özhan Pulat ve Burak Yılmaz gibi isimler var.

calendar 27 Haziran 2025 08:47
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
Antalyaspor'da Emre Belözoğlu yerine 4 aday masada!
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Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, geçtiğimiz sezonu Emre Belözoğlu ile tamamladıktan sonra yeni sezona yeni bir teknik direktörle başlama kararı aldı.

GÜNDEMDE BİR ÇOK İSİM VAR

Genç teknik adamla yolların ayrılmasının ardından kırmızı beyazlı kulüpte gündeme birçok isim geldi.

DEMİREL, PULAT, YILMAZ VE ŞAHİN

Volkan Demirel, Özhan Pulat ve Burak Yılmaz gibi isimler teklif olarak Antalyaspor'un masasına gelirken, eski teknik direktörlerden Nuri Şahin'in adı da gündemde.

DİĞER İHTİMAL BELÖZOĞLU

Bir diğer iddia ise yönetimdeki çift başlılık sorununun çözülmesi durumunda Belözoğlu'nun geri dönebileceği yönünde.


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