Spor Toto Süper Lig'de pazar gününden pazartesiye alınan maçta Medipol Başakşehir ile Fraport TAV Antalyaspor karşı karşıya geldi.



Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Antalyaspor, tek golle kazandı. Akdeniz ekibine galibiyeti getiren golü 20. dakikada Haji Wright kaydetti.



Alınan bu skorun ardından Antalyaspor, Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 7 maça yükseltti ve puanını 38'e çıkardı. Son 3 maçında ikinci mağlubiyetini alan Başakşehir ise 47 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Antalyaspor, kendi sahasında GZT Giresunspor'u ağırlayacak. Başakşehir ise Adana Demirspor deplasmanına konuk olacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



20. dakikada konuk ekip öne geçti. Doğukan'ın ara pasıyla Medipol Başakşehir ceza sahasında topla buluşan Wright'ın vuruşunda, meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 0-1.

26. dakikada Antalyaspor ikinci gole yaklaştı. Hızlı gelişen atakta Wright, Başakşehir ceza sahası önündeki Ndao'ya pasını attı. Ndao'nun ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunda, yerden köşeye giden topu kaleci Volkan Babacan kornere çeldi.

39. dakikada ev sahibi ekip etkili geldi. Antalyaspor savunmasının hatasında topu kapan Aleksic, sağ kanattan ceza sahasına girdi. Aleksic, müsait pozisyondaki Pizzi'ye pasını attı. Portekizli oyuncunun şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



59. dakikada Medipol Başakşehir beraberlik golüne yaklaştı. Deniz Türüç'ün sağ kanattan kullandığı kornerde altı pas içine düşen topa Ravil diziyle vurdu, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

87. dakikada Antalyaspor çok net bir fırsatı kullanamadı. Kendi yarı sahasından kaptığı topla Medipol Başakşehir ceza sahasına kadar ilerleyen Gökdeniz, boş pozisyondaki Veysel'e pasını attı. Veysel'in uygun pozisyonda çektiği şutunda kaleci Volkan, soluna uzanarak meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

90+3. dakikada ev sahibi takım beraberlik şansını kullanamadı. Aleksic'in sağ kanattan kullandığı kornerde Salih Uçan altı pas önünde kafayı vurdu. Kaleci Boffin'i geçen meşin yuvarlağı Güray Vural çizgi üzerinde uzaklaştırdı.



Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Zorbay Küçük, Samet Çavuş, Murat Tuğberk Curbay

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Duarte, Ravil Tagir (Dk. 67 Salih Uçan), Hasan Ali Kaldırım (Dk. 29 Okaka), Tolga Ciğerci, Aleksic, Ömer Ali Şahiner (Dk. 67 Gulbrandsen), Serdar Gürler (Dk. 45 Deniz Türüç), Pizzi (Dk. 46 Berkay Özcan), Chadli

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı (Dk. 84 Floranus), Veysel Sarı, Kudryashov, Güray Vural, Poli, Fernando, Ndao (Dk. 75 Fredy) , Luiz Adriano (Dk. 84 Gökdeniz Bayrakdar) , Doğukan Sinik (Dk. 69 Ghacha), Wright (Dk. 75 Naldo)

Gol: Dk. 20 Wright (Fraport TAV Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk 37 Caiçara, Dk. 53 Ömer Ali Şahiner, Dk. 60 Okaka (Medipol Başakşehir)





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