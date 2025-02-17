Ankaragücü'nün 9 kişi tamamladığı maç, beraberlikle sonuçlandı!

Trendyol 1. Lig'in 25'inci haftasında Sakaryaspor, Ankaragücü'nü konuk etti.



Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, 2-2'lik beraberlikle sona erdi.



Sakaryaspor'un gollerini 21'inci dakikada Mendy Mamadou ile 84'üncü dakikada Ognjen Ozegovic kaydetti. Ankaragücü'nde fileleri 59'uncu dakikada Riad Bajic ve 61'nci dakikada Owusu Kwabena havalandırdı.



Ankaragücü'nde 90+6'da Renaldo Cephas, 90+9'uncu dakikada Owusu Kwabena kırmızı kartla cezalandırıldı.



Bu sonucun ardından Sakaryaspor 34, Ankaragücü ise 31 puana yükseldi.



Ligde bir sonraki hafta Sakaryaspor, Ümraniyespor'a konuk olacak. Ankaragücü ise Bandırmaspor'u ağırlayacak.



Stat: Yeni Sakarya Atatürk



Hakemler: Alpaslan Şen, Şenol Bektaş, Ömer Lütfü Aydın



Sakaryaspor: İsmail Çipe, Serkan Yavuz, Kahraman Demirtaş, Bülent Uzun, Aabid (Dk. 64 Kabow), Ozegovic, N'Koulou, Burak Altıparmak, Mendy (Dk. 64 Kakuta), Burak Çoban (Dk. 89 Emre Demir), Simon (Dk. 72 Ömer Hasan Şişmanoğlu)



MKE Ankaragücü: Ertaç Özbir, Halil İbrahim Pehlivan (Dk. 46 Cephas), Yıldırım Mert Çetin, Bajic (Dk. 83 Cem Türkmen), Rakoczy (Dk. 53 Kwabena), Mahmut Tekdemir, Rotariu, Özgür Aktaş, Schulz, Hayrullah Bilazer (Dk. 43 İsmail Çokçalış), Osman Çelik (Dk. 81 Yusuf Emre Gültekin)



Goller: Dk. 21 Mendy, Dk. 84 Ozegovic (Sakaryaspor), Dk. 59 Bajic, Dk. 62 Kwabea (MKE Ankaragücü)



Kırmızı Kartlar: Dk. 90+7 Cephas, 90+9 Kwanbea (MKE Ankaragücü)



Sarı Kartlar: Dk. 55 Burak Altıparmak, Dk. 67 Ozegovic, Dk. 90+9 İsmail Çipe (Sakaryaspor), Dk. 76 Schulz, Dk. 81 Osman Çelik, Dk. 89 Özgür Aktaş, Dk. 90+2 Yusuf Emre Gültekin, 90+6 Cem Tuna Türkmen, Dk. 90+9 Yıldırım Mert Çetin (MKE Ankaragücü)







