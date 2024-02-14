Süper Lig'in 26. haftasında 18 Şubat Pazar günü MKE Ankaragücü'nün Galatasaray'ı konuk edeceği karşılaşmanın oynanacağı stadyum belli oldu. Eryaman Stadı için Türkiye Futbol Federasyonu onay verdi.
MAÇ OYNANABİLİR RAPORU
Türkiye Futbol Federasyonu çim denetleyicileri, pazartesi günü Ankara'ya giderek Eryaman Stadyumu'nun zemininde incelemelerde bulundu.
Yapılan denetlemeler sonunda denetlemeciler, pazar günü oynanacak karşılaşmanın zemininde bir problem olmadığı ve karşılaşmanın oynanabilir yönünde rapor sundu.
GALATASARAY'IN BAŞVURUSUNA RET
Ankaragücü ve Gençlerbirliği'nin iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Eryaman Stadyumu'nun zemininde üst üste oynanan karşılaşmaların ardından bozulmalar oluşmuştu. Bu gelişmelerin ardından Galatasaray, karşılaşmanın başka stadyumda oynanması için TFF'ye başvuruda bulundu. İncelemer sonrası bu başvuruya olumsuz yanıt verildi.
TFF'NİN ANKARAGÜCÜ, GENÇLERBİRLİĞİ KARARI
Ankaragücü ve Gençlerbirliği'nin Eryaman Stadı'nı birlikte kullandığı için yoğun maç trafiğinden zeminin etkinlenmemesi ve bakımının sağlıklı yapılması için Gençlerbirliği'nin başka bir statta maçlarını oynaması TFF tarafından kırmızı-siyahlı kulübe bildirildi.
Süper Lig'de yer aldığı için Ankaragücü maçlarını zemin bakımından sorumlu kulüp olarak Eryaman Stadyumu'nda oynamaya devam edecek. TFF'nin denetimleri ve yaptırımları artarak devam edecek.
MAÇ OYNANABİLİR RAPORU
Türkiye Futbol Federasyonu çim denetleyicileri, pazartesi günü Ankara'ya giderek Eryaman Stadyumu'nun zemininde incelemelerde bulundu.
Yapılan denetlemeler sonunda denetlemeciler, pazar günü oynanacak karşılaşmanın zemininde bir problem olmadığı ve karşılaşmanın oynanabilir yönünde rapor sundu.
GALATASARAY'IN BAŞVURUSUNA RET
Ankaragücü ve Gençlerbirliği'nin iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Eryaman Stadyumu'nun zemininde üst üste oynanan karşılaşmaların ardından bozulmalar oluşmuştu. Bu gelişmelerin ardından Galatasaray, karşılaşmanın başka stadyumda oynanması için TFF'ye başvuruda bulundu. İncelemer sonrası bu başvuruya olumsuz yanıt verildi.
TFF'NİN ANKARAGÜCÜ, GENÇLERBİRLİĞİ KARARI
Ankaragücü ve Gençlerbirliği'nin Eryaman Stadı'nı birlikte kullandığı için yoğun maç trafiğinden zeminin etkinlenmemesi ve bakımının sağlıklı yapılması için Gençlerbirliği'nin başka bir statta maçlarını oynaması TFF tarafından kırmızı-siyahlı kulübe bildirildi.
Süper Lig'de yer aldığı için Ankaragücü maçlarını zemin bakımından sorumlu kulüp olarak Eryaman Stadyumu'nda oynamaya devam edecek. TFF'nin denetimleri ve yaptırımları artarak devam edecek.