Ankaragücü, deplasmanda Şanlıurfaspor'u tek golle geçti

Trendyol 1. Lig'in 20. hafta maçında Ankaragücü, deplasmanda Şanlıurfaspor'u 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ankaragücü, deplasmanda Şanlıurfaspor'u tek golle geçti
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17 Ocak 2025 22:06
Son güncelleme 17 Ocak 2025 22:09

Trendyol 1. Lig'de 20. hafta maçında Şanlıurfaspor ile Ankaragücü karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 1-0'lık skorla konuk ekip Ankaragücü oldu.

Ankaragücü'nün golünü 51. dakikada Riccardo Saponara kaydetti.

Bu galibiyetin ardından Ankaragücü puanını 30'a yükseltti. Şanlıurfaspor 25 puanda kaldı.

Gelecek hafta 1. Lig'de Şanlıurfaspor, Ümraniyespor'a konuk olacak. Ankaragücü, Erzurumspor'u ağırlayacak.

Stat: 11 Nisan

Hakemler: Ali Yılmaz, Sezgin Çınar, Emir Eray Eyisoy

Şanlurfaspor: Tokotaev, Mboula, Fatih Eren (Dk. 63 Ogundu), Hasan Hüseyin Acar, Miraç Acer, Nafican Yardımcı, Hakan Erçelik (Dk. 84 Ashkovski), Begic, Burak Çamoğlu, Ofosu, Ahmet Gökbayrak (Dk. 84 Cuma Menize)

MKE Ankaragücü: Ertaç Özbir, Hayrullah Bilazer, Mahmut Tekdemir, Osman Çelik, Diogo Aleksis Özçakmak, İsmail Çokçalış, Cem Tuna Türkmen (Dk. 46 Saponara), Ali Kaan Güneren, Varga (Dk. 90 Mert Çetin), Bajic (Dk. 46 Dadashov), Rotariu (Dk. 89 Yunus Emre Gültekin)

Gol: Dk. 51 Saponara (MKE Ankaragücü)

Sarı kart: Dk. 23 Cem Tuna Türkmen (MKE Ankaragücü)

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