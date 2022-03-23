Andreas Cornelius'a PSV talip

Trabzonspor'un golcü futbolcusu Cornelius için Avrupa'nın önde gelen takımları harekete geçmeye başladı.

Abone Ol
Andreas Cornelius'a PSV talip
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Mart 2022 12:03
Ligde rakip fileleri 12 kez havalandıran ve Trabzonspor 'un en golcü ismi konumundaki Cornelius için Avrupa kulüpleri şimdiden devreye girmeye başladı.

Hollanda basınına göre PSV, Danimarkalı forvetle yakından ilgileniyor ve sezon sonunda teklif yapmaya hazırlanıyor. Fırtına'nın sezon başında 5 milyon Euro'ya renklerine bağladığı Cornelius'un sözleşmesinde 20 milyon Euro'ya serbest kalır maddesi var.

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.