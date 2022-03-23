Andreas Cornelius'a PSV talip

Ligde rakip fileleri 12 kez havalandıran ve Trabzonspor 'un en golcü ismi konumundaki Cornelius için Avrupa kulüpleri şimdiden devreye girmeye başladı.



Hollanda basınına göre PSV, Danimarkalı forvetle yakından ilgileniyor ve sezon sonunda teklif yapmaya hazırlanıyor. Fırtına'nın sezon başında 5 milyon Euro'ya renklerine bağladığı Cornelius'un sözleşmesinde 20 milyon Euro'ya serbest kalır maddesi var.









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