10 Ekim
Kazakistan-Linheştayn
17:00
10 Ekim
Fransa-Azerbaycan
21:45
10 Ekim
İzlanda-Ukrayna
21:45
10 Ekim
Belçika-Kuzey Makedonya
21:45
10 Ekim
İsveç-İsviçre
21:45
10 Ekim
Kosova-Slovenya
21:45
10 Ekim
Almanya-Lüksemburg
21:45
10 Ekim
Kuzey İrlanda-Slovakya
21:45

Andre Onana'nın Trabzonspor kararı!

Trabzonspor'un bonservisini almak istediği Andre Onana, İngiltere'ye geri dönmek istiyor.

calendar 10 Ekim 2025 10:01
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
Andre Onana'nın Trabzonspor kararı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Kadrosunda önemli değişimler yapan Trabzonspor, kalecisi Uğurcan'ı satıp Andre Onana'yı kiralamıştı. Manchester United'dan bir sezonluğuna kiralanan ve gelir gelmez eldivenleri giyip sahaya çıkan Kamerunlu kaleci 'tam not' aldı.

Güncel piyasa değeri 20 milyon avro olan ve kulübüyle 2028'e kadar mukavelesi bulunan Onana konusunda bordo mavili yönetim 'kalıcı' hesaplar yapmaya başlamıştı. İngiliz kaynaklı haberlere göre yönetim, başarılı eldivenin bonservisini almak istedi.

KİRALIKLARLA GİTMEZ


İlk günden bordo mavili taraftarların sevgisini kazanan Onana ise sezon sonunda yeniden İngiltere'ye dönmeyi düşünüyor. 29 yaşındaki eldivenin Trabzonspor'a ve şehre uyumunda sıkıntı olmasa da aklında Avrupa var.

Ertuğrul Doğan yönetimi ise bu sezonu acil gelişen Uğurcan ayrılığı sebebiyle günü kurtarmak adına böyle bir kiralama yöntemine giderken gelecek adına kalıcı bir kaleci düşüncesinde. Öncelik Onana gibi görünse de oyuncu şimdilik buna sıcak bakmıyor.

PERFORMANSI

Bordo mavili forma altında şu ana kadar 4 maça çıkan ve kalesinde 5 gol gören Andre Onana, 1 maçta kalesini gole kapadı. Gaziantep FK maçında ise hanesine asist yazdırdı. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
