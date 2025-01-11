Ancelotti: 'El Clasico'da kendimize güveniyoruz'

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, İspanya Süper Kupa finalinde Barcelona ile oynayacakları maç öncesinde konuştu.



"KENDİMİZE ÇOK GÜVENİYORUZ"



"Barcelona karşısında El Clasico'da kendimize çok güveniyoruz." diyen İtalyan teknik adam, "Barcelona, yenilmesi zor ve rekabetçi bir takım. Bizim için zor olacak ama onlar için de zor olacak." ifadelerini kullandı.



Süper Kupa'nın önemine dikkat çeken Ancelotti, "Sezon ortasında Süper Kupa'yı kazanmak her zaman moral ve güven verir. Bu çok önemli bir kupa." sözlerini sarf etti.



"KADRODA SÜRPRİZ OLMAYACAK"



Tüm oyuncularının hazır durumda olduğunu söyleyen başarılı teknik adam, "Barcelona karşısında ilk 11'imizde herhangi bir sürpriz olmayacak." diye konuştu.



12 OFSAYT



Barcelona karşısında ligde aldıkları 4-0'lık yenilgi ve bu karşılaşmada 12 kez ofsayta düşmeleri hatırlatılan Ancelotti, "Bu gözden geçirdiğimiz ve tartıştığımız önemli bir ayrıntı." dedi.



Real Madrid ile Barcelona, İspanya Süper Kupa finalinde 12 Ocak Pazar günü saat 22.00'de karşı karşıya gelecek. Mücadele Suudi Arabistan'da oynanacak.



