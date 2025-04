Ancelotti: 'Bu statta sihir var, hata yapma lüksümüz yok'

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arsenal ile oynanacak Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçı öncesi Santiago Bernabeu'da düzenlenen basın toplantısında hem sakin hem kararlı bir görüntü çizdi. İtalyan teknik adam, 3-0'lık ilk maç yenilgisini unutturmak için "mükemmel bir maç" oynamaları gerektiğini vurguladı.



"BU STATTA SİHİR VAR"



"Bu statta sihir var. Yarın çabayı ve sihri birleştirmemiz lazım." diyerek Bernabeu'nun atmosferine olan inancını bir kez daha dile getiren Ancelotti, taraftarlara da şu çağrıda bulundu: "Taraftar çok önemli. Özellikle son yıllarda onların desteği takımı yukarı taşıdı. Aynı desteği yarın da bekliyoruz."



"KONTROL BİZDE OLMALI"



İlk maçtaki dağınık görüntünün ardından bu kez oyunun her anına hakim bir Real Madrid görmek istediğini söyleyen deneyimli teknik direktör: "Oyunu baştan sona bizim kontrol etmemiz gerekiyor. Planımız hazır, antrenmanlarda da bunu pratiğe döktük. Sahaya yansıtmamız gereken net bir oyun planımız var." dedi.



Ancelotti, bu maçta tempo ve baskının belirleyici olacağını belirterek: "Yüksek tempoda oynayacağız, önde baskı kuracağız ve topa sahip olacağız." ifadelerini kullandı.



"GEÇMİŞTEKİ BAŞARILAR HARİKAYDI AMA..."



Son yıllarda Şampiyonlar Ligi'nde yaşanan mucizevi geri dönüşler hatırlatılınca Ancelotti durumu gerçekçi bir bakışla değerlendirdi ve "Geçmişte yaptıklarımız olağanüstüydü ama herkesin 'mükemmel futbol oynadık' dediğini sanmıyorum." sözlerini sarf etti.



Ancelotti ayrıca, "Elimizde bu turu çevirecek her şey var: Kalite, bağlılık ve taraftar desteği." ifadelrini kullandı.



"MÜKEMMEL OLMALIYIZ"



Arsenal'in organize ve güçlü bir ekip olduğunu belirten Ancelotti, oyuncularından sahada soğukkanlı ama kararlı bir duruş bekliyor: "Oyuncularımın sahaya sakin, kontrollü ve odaklanmış şekilde çıkmasını istiyorum. Bu maçta hata yapma lüksümüz yok, mükemmel olmalıyız."



MBAPPE SÖZLERİ



Bireysel performanslara da değinen Ancelotti, kırmızı kart cezasının ardından motive dönen Mbappe için umutlu konuştu. İtalyan hoca, yıldız futbolcu için "Mbappé üzgündü ama çok iyi çalıştı. Onun gollerine her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var." dedi.



Maç öncesi taktik detaylara fazla girmeyen tecrübeli çalıştırıcı, "Fede sağ bek, Fran sol bek mi? Biliyorum ama söylemeyeceğim." ifadelerini kullandı.



Ancelotti, "Bernabeu Arsenal'i etkiler mi? Belki Belki." diyerek gülümsemeyi de ihmal etmedi.



Son olarak Ancelotti, baskı yerine heyecanla dolu olduğunu söyleyerek sözlerini noktaladı:



Deneyimli hoca, "Endişeli değilim. Bu kulüpte bu tür maçların heyecanı bambaşka. Yarın kazanmaya odaklıyız." dedi.