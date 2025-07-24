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Buğra Çal bir sene daha Manisa Basket'te

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi ekiplerinden Manisa Basket takımı, henüz başantrenörünü belirleyemezken, ilk transfer hamlesini gerçekleştirdi.

calendar 24 Temmuz 2025 13:23 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2025 14:31
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Buğra Çal bir sene daha Manisa Basket'te
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Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Manisa Basket takımı henüz başantrenörünü belirleyemezken, ilk transfer hamlesini gerçekleştirdi. Manisa temsilcisi geçtiğimiz sezon performansıyla dikkat çeken 21 yaşındaki genç oyuncu Buğra Çal ile 2025-2026 sezonu için anlaşmaya vardı.

Forvette görev yapan Burak Çal, 22 maçta 11:04 dakika, 3.2 sayı, 1.8 sayı, 0.8 asist ortalamaları tutturmuş, sezon sonunda yakaladığı formla süresini artırmıştı.
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