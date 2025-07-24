İşte Hatayspor'da transfer yasağının kalkacağı tarih!

Hatayspor Kulübü yönetimi, geçmiş dönemden Mehdi Boudjemaa'ya olan 140 bin euroluk borcun ödenmesinin ardından transfer yasağının 2025-2026 sezonunun devre arasında kalkacağını açıkladı.



Kulüpten yapılan açıklamada, "Basında çıkan transfer yasağı geçici bir yasak olup tedbir amaçlı uygulanmıştır. Mehdi Boudjemaa'nın geçmiş dönemden alacağı olan 140.000 Euro ödendiği takdirde bu yasak kalkacaktır. Mevcut transfer yasağı 2025-2026 sezonunun devre arası transfer döneminde kalkacak olup, bu yasak 2023-2024 sezonunda yapılması gereken ödemelerin yapılmaması nedeniyle uygulanmıştır" denildi.



Hatayspor, 2024-2025 sezonunda Süper Lig'de küme düşme hattında yer alarak küme düşmüştü.



