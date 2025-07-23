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Barcelona, Marcus Rashford'u açıkladı!

Barcelona, Manchester United forması giyen Marcus Rashford'u 35 milyon Euro satın alma opsiyonu karşılığında kiraladı.

calendar 23 Temmuz 2025 19:56 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2025 20:21
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: fcbarcelona.com
Barcelona, Marcus Rashford'u açıkladı!
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Geçtiğimiz sezon La Liga'da ambargo koyarak şampiyon olan Barcelona, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında önemli bir yıldızı kadrosuna kattı.

Barcelona, Manchester United forması giyen Marcus Rashford'u kiralık olarak kadrosuna kattı. Katalan ekibi ile İngiliz ekibi arasında yapılan anlaşmada Rashord için 35 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyor.

Barcelona'ya transferinde Hansi Flick'in bir etken olduğunu belirterek, "Barça'da olmamın bir diğer sebebi de Hansi Flick'tir." "Onunla yaptığım görüşmeler çok olumluydu. En iyi hocalardan biri olduğunu kanıtladı. Genç bir takımı böylesine başarılı bir sezona taşıdı ve sezon öncesi hazırlıklarına daha fazlasını isteyerek döndü." dedi.

İngiliz oyuncu, Barcelona'da 14 numaralı formayı giyecek.

Rashford, geride kalan sezonun ikinci yarısını da Aston Villa'da kiralık olarak geçirmişti. Aston Villa'da 17 maçta süre bulan Rashford, 4 gol attı ve 6 asist yaptı.

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