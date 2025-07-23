Barcelona, Marcus Rashford'u açıkladı!

Barcelona'ya transferinde Hansi Flick'in bir etken olduğunu belirterek, "Barça'da olmamın bir diğer sebebi de Hansi Flick'tir." "Onunla yaptığım görüşmeler çok olumluydu. En iyi hocalardan biri olduğunu kanıtladı. Genç bir takımı böylesine başarılı bir sezona taşıdı ve sezon öncesi hazırlıklarına daha fazlasını isteyerek döndü." dedi.



İngiliz oyuncu, Barcelona'da 14 numaralı formayı giyecek.

Rashford, geride kalan sezonun ikinci yarısını da Aston Villa'da kiralık olarak geçirmişti. Aston Villa'da 17 maçta süre bulan Rashford, 4 gol attı ve 6 asist yaptı.