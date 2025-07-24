24 Temmuz
Banik Ostrava-Legia Warszawa
20:00
24 Temmuz
FC Sheriff-FC Utrecht
20:00
24 Temmuz
Levski-Braga
20:30
24 Temmuz
FC Midtjylland-Hibernian
20:30
24 Temmuz
NK Celje-AEK Larnaca
21:00
24 Temmuz
Anderlecht-Haecken
21:00
24 Temmuz
Beşiktaş-Shakhtar
21:00
24 Temmuz
Lugano-CFR Cluj
21:30
24 Temmuz
Aktobe-Sparta Prag
19:00
24 Temmuz
Cherno More-Başakşehir
20:00

İlke Özyüksel, Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi

İspanya'da düzenlenen 2025 Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu, kadınlarda finale kaldı.

calendar 24 Temmuz 2025 17:14
Haber: AA, Fotoğraf: AA
İlke Özyüksel, Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

İspanya'da düzenlenen 2025 Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu, kadınlarda finale kaldı.

Başkent Madrid'de devam eden organizasyonda elemeleri geçen İlke Özyüksel Mihrioğlu, yarı finalde yarıştı. B Grubu'nda 18 sporcu arasında 1414 puanla 2. sırada yer alan İlke, adını finale yazdırdı. Kadınlarda ayrıca milli sporcular Sıdal Aslan ve İpek Akşin, yarı finalde mücadele etti.

Erkeklerde ise Eren Kıvanç Taşyaran yarı finale kalmayı başarırken, Ali Akaydın elemeleri grubunda 24. sırada tamamladı.

Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası, 27 Temmuz'da sona erecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.