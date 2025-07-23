Haber Tarihi: 23 Temmuz 2025 10:36 - Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2025 10:36

Fındık alım fiyatları TMO 2025-2026: Fındık işçisi günlük yevmiye tutarı

Fındık alım fiyatları her sene Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından duyuruluyor. 2025-2026 sezonu için güncel fındık alım fiyatları için gözler açıklamalarda. Fındık toplamada çalışan tarım işçilerinin alacağı yevmiye tutarlarının belli olması ardından gözler fındık fiyatlarında. Giresun, levant ve sivri kalite fındık alım fiyatları ne zaman açıklanacak? İşte, fındık fiyatları ile yevmiye ücretleri...

Fındık alım fiyatları TMO 2025-2026: Fındık işçisi günlük yevmiye tutarı
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Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) her sene fındık alım fiyatlarını üretici ve tüketici ile paylaşıyor. Son olarak KG fiyatı 130 TL'den başlayan fındık alımı fiyatlarında güncel tutarlar ağustos ayında açıklanacak. İl Ziraat Odalarından fındık işçisi güncel yevmiye ücretleri açıklamaları ise peş peşe geldi. İşte, fındık alım fiyatları...

2025-2026 FINDIK ALIM FİYATLARI BELLİ Mİ?

Yeni dönem için fındık alım fiyatları henüz duyurulmadı. Ağustos ayının ilk haftasında 2025-2026 yılı fındık alım ücretleri TMO tarafından ilan edilecek.

2024-25 için yüzde 50 sağlam iç fındık esasına göre ücretler şöyleydi:
Giresun kalite / kg fiyatı 132 TL
Levant kalite / kg fiyatı 130 TL
Sivri kalite / kg fiyatı 125 TL

FINDIK İŞÇİSİ GÜNLÜK YEVMİYE

Ordu Ziraat Odası'ndan yapılan açıkladama fındık işçilerinn günlük yevmiye tutarlarına yer verildi.

15 ve üzeri işçi için aşçılara 1350, çuvalcılara 1500, kilo ile toplanan bahçelerde çuvalcı ücreti 1650 lira olarak belirlendi.

Katırcı ücreti, katırı ile birlikte 2 bin 400 lira oldu.

Kilo hesabıyla fındık toplayanların işçi ücretlerinin 12, patoz saat ücretinin 4 bin, tarım aracı, dayıbaşı 15 işçiye kadar günlük 1350 lira, 15 işçiden fazlası için 1500 lira olarak belirlendiği duyuruldu.

Trabzon'da ise 2025 yılı fındık hasadında çalışacak işçilere ödenecek ücretler belli oldu. Buna göre işçilerin günlük ücreti 1200 TL yapıldı.

İşçilere günlük yemek ücreti için 100 TL ödenmesine eğer işçiler taşımalı ise işçi başına nakliye bedeli olarak 100 TL ödenmesine karar verildiği eklendi.

Toplanan fındıkların taşınması işlerinde çalışacak çuvalcıların ve aşçıların ücretlerinin 10-15 arası işçi için aşçılara bin 300 TL, çuvalcılara bin 400 TL olarak belirlenmesine 15 üzeri işçi için aşçılar bin 500 TL, çuvalcılara bin 600 TL olarak belirlenmesine, patoz saat ücretinin 4 bin TL olarak belirlenmesine, tarım aracısı ücretlerinin 15 işçiye kadar bin 500 TL, 15 işçiden fazlası için günlük bin 600 TL olarak belirlenmesine karar verildi.
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