Trabzonspor, 10 numarasını bekliyor

Transfer çalışmaları süren Trabzonspor'da 10 numarası transferi için yoğun mesai harcanıyor.



Trabzonspor, kadrosuna katmak istediği İspanyol 10 numara Cameron Puertas için Al-Qadsiah'a satın alma opsiyonlu teklifler yaptı ancak karşılık bulamadı. Bunun üzerine bordo-mavililer, doğrudan kiralama teklifi sundu.





AL-QADSIAH YER AÇMAK İSTİYOR



Yabancı kontenjanı dolu olan Suudi Arabistan temsilcisi Al-Qadsiah, geçtiğimiz yıl 15 milyon Euro ödeyerek kadrosuna kattığı Puertas'ı kontenjan boşaltmak amacıyla göndermeyi planlıyor.





PERFORMANSA BAĞLI MODEL



Trabzonspor yönetimi, oyuncunun maaşının bir bölümünü üstlenerek performansa dayalı bir kiralama anlaşmasıyla transferi bitirmeyi hedefliyor. Kulüpler arasındaki temaslar sürerken, oyuncunun menajerinin de bu doğrultuda hareket edeceği öğrenildi.

BOUCHOUARI TEKLİFi GÜNCELLENDİ



Orta sahaya takviye arayışında olan Karadeniz ekibi, Saint-Etienne forması giyen Benjamin Bouchouari için yaptığı 3 milyon Euro'luk teklife 1 milyon Euro bonus ekledi. Fransız basını, bu teklifin kabul edilmesinin beklendiğini ve transferin kısa süre içinde sonuçlanabileceğini yazdı.



