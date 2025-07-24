"NETS BENİ PEK SEVMEZDİ"

Dallas Mavericks yıldızı Kyrie Irving, sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği canlı yayında Brooklyn Nets'teki eski takım arkadaşı James Harden hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.Irving, 2022 takas döneminden hemen önce yaşanan süreci anlatarak, Harden'ın takas talebinin kendisini adeta sırtından vurulmuş gibi hissettirdiğini söyledi.NBA tarihinin kağıt üzerinde en etkileyici hücum üçlülerinden biri olma potansiyeline sahip Kyrie Irving, James Harden ve Kevin Durant üçlüsü, 2021'de Brooklyn'de bir araya gelmişti. Ancak bu birliktelik kısa sürdü. Irving'in açıklamalarına göre, Harden'ın ayrılığı hem beklenmedik hem de duygusal anlamda sarsıcıydı:diyen Irving, yaşadığı şaşkınlığı şu sözlerle özetledi:Irving, o dönemde Harden'ın kararına duyduğu hayal kırıklığını dile getirse de, zamanla bu tercihi anlayışla karşıladığını belirtti:Harden'ın ayrılığı, yalnızca Nets'in kadrosunda değil, aynı zamanda takımın şampiyonluk umudunda da önemli bir kırılma yarattı. Philadelphia 76ers'a giden Harden, Joel Embiid ile yeni bir sayfa açarken; Brooklyn, Durant ve Irving'li bir ikiliye dönüştü.Irving, canlı yayında Kevin Durant ile geçirdiği döneme de değindi:Her ne kadar Irving'in Brooklyn dönemi beklentilerin altında kalsa da, pandemi sürecinde yaşanan tartışmalar ve sakatlıklar dahil birçok çalkantılı olayın ardından yıldız oyuncu, ayrılığı kaçınılmaz bir son olarak değerlendirdi.Yayında ayrıca Irving, Nets organizasyonuyla olan ilişkisine dair samimi itiraflarda da bulundu. Irving, kulüp yönetimiyle hiçbir zaman güçlü bir bağ kuramadığını söyledi:Bu açıklamaların ardından, Kevin Durant'in "Mind The Game" podcast'inde yaptığı yorumlara da yanıt verdi. Durant, takımda bazı oyuncuların yeterince kararlı olmadığını dile getirmişti. Irving ise bu konudaki görüşünü şöyle ifade etti:Irving, Steve Nash'in baş antrenör olarak göreve getirilmesinin de takımın yapısını etkilediğini belirtti. Nash'in tercih edilmesinde Durant'in etkisi olduğunu belirten Irving, bu tercihi desteklediğini söyleyerek şöyle devam etti:Steve Nash, 2020'de başantrenör olarak göreve gelmiş, ancak 2022–23 sezonunun başlarında görevine son verilmişti. Bu hamle, Durant ve Irving'in Brooklyn döneminin sonunu getiren zincirleme olayların başlangıcı olarak görülüyor.Durant'in Phoenix Suns'a, Irving'in ise Dallas Mavericks'e takas edilmesiyle birlikte Brooklyn Nets, yıldızlar devrini kapatıp yeniden yapılanma sürecine geçti. Sağlık sorunları, saha dışı krizler ve uyumsuzluklar nedeniyle Nets'in "Büyük Üçlü" hayali, büyük bir hayal kırıklığı ve "acaba ne olurdu?" sorusuyla sona erdi.