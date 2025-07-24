Dallas Mavericks yıldızı Kyrie Irving, sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği canlı yayında Brooklyn Nets'teki eski takım arkadaşı James Harden hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Irving, 2022 takas döneminden hemen önce yaşanan süreci anlatarak, Harden'ın takas talebinin kendisini adeta sırtından vurulmuş gibi hissettirdiğini söyledi.
NBA tarihinin kağıt üzerinde en etkileyici hücum üçlülerinden biri olma potansiyeline sahip Kyrie Irving, James Harden ve Kevin Durant üçlüsü, 2021'de Brooklyn'de bir araya gelmişti. Ancak bu birliktelik kısa sürdü. Irving'in açıklamalarına göre, Harden'ın ayrılığı hem beklenmedik hem de duygusal anlamda sarsıcıydı:
"James, Ben Simmons karşılığında takas edildiğinde, açıkçası Ben'in nasıl bir durumda olduğunu bilmiyorduk. Bu takas herkesi şoke etti. Beni de öyle," diyen Irving, yaşadığı şaşkınlığı şu sözlerle özetledi:
"Şöyle düşünün, bir gün James'le konuşuyoruz; 'Birçok şampiyonluk gelecek' diyorum. Ertesi gün takas istiyor…"
Irving, o dönemde Harden'ın kararına duyduğu hayal kırıklığını dile getirse de, zamanla bu tercihi anlayışla karşıladığını belirtti:
"Birinin kendi adına en iyi kararı almasına kızamam. James'le konuştum. Onu anladığımı söyledim. Ne yaptığını tamamen anlıyordum."
Harden'ın ayrılığı, yalnızca Nets'in kadrosunda değil, aynı zamanda takımın şampiyonluk umudunda da önemli bir kırılma yarattı. Philadelphia 76ers'a giden Harden, Joel Embiid ile yeni bir sayfa açarken; Brooklyn, Durant ve Irving'li bir ikiliye dönüştü.
Irving, canlı yayında Kevin Durant ile geçirdiği döneme de değindi:
"Şunu söylemem gerek: Ben ve KD'nin oluşturduğu 7/11 ikilisi, birlikte oynadığım en iyi ikiliydi. Kariyerimde birçok büyük oyuncuyla oynadım ama KD bambaşkaydı. Gün boyu onunla oynamak başka bir düzeydi. Tüm zamanların en iyilerinden biri."
Her ne kadar Irving'in Brooklyn dönemi beklentilerin altında kalsa da, pandemi sürecinde yaşanan tartışmalar ve sakatlıklar dahil birçok çalkantılı olayın ardından yıldız oyuncu, ayrılığı kaçınılmaz bir son olarak değerlendirdi.
"NETS BENİ PEK SEVMEZDİ"
Yayında ayrıca Irving, Nets organizasyonuyla olan ilişkisine dair samimi itiraflarda da bulundu. Irving, kulüp yönetimiyle hiçbir zaman güçlü bir bağ kuramadığını söyledi:
"Brooklyn benden pek hoşlanmıyordu… Net olarak söyleyeyim, Nets beni istemiyordu. Onların istediği Kevin Durant'ti."
Bu açıklamaların ardından, Kevin Durant'in "Mind The Game" podcast'inde yaptığı yorumlara da yanıt verdi. Durant, takımda bazı oyuncuların yeterince kararlı olmadığını dile getirmişti. Irving ise bu konudaki görüşünü şöyle ifade etti:
"Hepimiz nihai hedefe bağlıyız ama bazen insanlar senin istediğini yapmayabiliyor. Bunu hem insan hem de lider olarak kabullenmek zorunda kaldım. Herkes senin istediğin düzeyde kararlı olmayabilir."
Irving, Steve Nash'in baş antrenör olarak göreve getirilmesinin de takımın yapısını etkilediğini belirtti. Nash'in tercih edilmesinde Durant'in etkisi olduğunu belirten Irving, bu tercihi desteklediğini söyleyerek şöyle devam etti:
"Durant bana, 'Steve'le çalışmak istiyorum' dediğinde, 'Sen seviyorsan ben bayılırım' dedim. Ama açık konuşayım, Steve planda bile yokken ben Brooklyn'i inşa etmek için bağlılık sözü verdim."
Steve Nash, 2020'de başantrenör olarak göreve gelmiş, ancak 2022–23 sezonunun başlarında görevine son verilmişti. Bu hamle, Durant ve Irving'in Brooklyn döneminin sonunu getiren zincirleme olayların başlangıcı olarak görülüyor.
Durant'in Phoenix Suns'a, Irving'in ise Dallas Mavericks'e takas edilmesiyle birlikte Brooklyn Nets, yıldızlar devrini kapatıp yeniden yapılanma sürecine geçti. Sağlık sorunları, saha dışı krizler ve uyumsuzluklar nedeniyle Nets'in "Büyük Üçlü" hayali, büyük bir hayal kırıklığı ve "acaba ne olurdu?" sorusuyla sona erdi.
Irving, 2022 takas döneminden hemen önce yaşanan süreci anlatarak, Harden'ın takas talebinin kendisini adeta sırtından vurulmuş gibi hissettirdiğini söyledi.
NBA tarihinin kağıt üzerinde en etkileyici hücum üçlülerinden biri olma potansiyeline sahip Kyrie Irving, James Harden ve Kevin Durant üçlüsü, 2021'de Brooklyn'de bir araya gelmişti. Ancak bu birliktelik kısa sürdü. Irving'in açıklamalarına göre, Harden'ın ayrılığı hem beklenmedik hem de duygusal anlamda sarsıcıydı:
"James, Ben Simmons karşılığında takas edildiğinde, açıkçası Ben'in nasıl bir durumda olduğunu bilmiyorduk. Bu takas herkesi şoke etti. Beni de öyle," diyen Irving, yaşadığı şaşkınlığı şu sözlerle özetledi:
"Şöyle düşünün, bir gün James'le konuşuyoruz; 'Birçok şampiyonluk gelecek' diyorum. Ertesi gün takas istiyor…"
Irving, o dönemde Harden'ın kararına duyduğu hayal kırıklığını dile getirse de, zamanla bu tercihi anlayışla karşıladığını belirtti:
"Birinin kendi adına en iyi kararı almasına kızamam. James'le konuştum. Onu anladığımı söyledim. Ne yaptığını tamamen anlıyordum."
Harden'ın ayrılığı, yalnızca Nets'in kadrosunda değil, aynı zamanda takımın şampiyonluk umudunda da önemli bir kırılma yarattı. Philadelphia 76ers'a giden Harden, Joel Embiid ile yeni bir sayfa açarken; Brooklyn, Durant ve Irving'li bir ikiliye dönüştü.
Irving, canlı yayında Kevin Durant ile geçirdiği döneme de değindi:
"Şunu söylemem gerek: Ben ve KD'nin oluşturduğu 7/11 ikilisi, birlikte oynadığım en iyi ikiliydi. Kariyerimde birçok büyük oyuncuyla oynadım ama KD bambaşkaydı. Gün boyu onunla oynamak başka bir düzeydi. Tüm zamanların en iyilerinden biri."
Her ne kadar Irving'in Brooklyn dönemi beklentilerin altında kalsa da, pandemi sürecinde yaşanan tartışmalar ve sakatlıklar dahil birçok çalkantılı olayın ardından yıldız oyuncu, ayrılığı kaçınılmaz bir son olarak değerlendirdi.
"NETS BENİ PEK SEVMEZDİ"
Yayında ayrıca Irving, Nets organizasyonuyla olan ilişkisine dair samimi itiraflarda da bulundu. Irving, kulüp yönetimiyle hiçbir zaman güçlü bir bağ kuramadığını söyledi:
"Brooklyn benden pek hoşlanmıyordu… Net olarak söyleyeyim, Nets beni istemiyordu. Onların istediği Kevin Durant'ti."
Bu açıklamaların ardından, Kevin Durant'in "Mind The Game" podcast'inde yaptığı yorumlara da yanıt verdi. Durant, takımda bazı oyuncuların yeterince kararlı olmadığını dile getirmişti. Irving ise bu konudaki görüşünü şöyle ifade etti:
"Hepimiz nihai hedefe bağlıyız ama bazen insanlar senin istediğini yapmayabiliyor. Bunu hem insan hem de lider olarak kabullenmek zorunda kaldım. Herkes senin istediğin düzeyde kararlı olmayabilir."
Irving, Steve Nash'in baş antrenör olarak göreve getirilmesinin de takımın yapısını etkilediğini belirtti. Nash'in tercih edilmesinde Durant'in etkisi olduğunu belirten Irving, bu tercihi desteklediğini söyleyerek şöyle devam etti:
"Durant bana, 'Steve'le çalışmak istiyorum' dediğinde, 'Sen seviyorsan ben bayılırım' dedim. Ama açık konuşayım, Steve planda bile yokken ben Brooklyn'i inşa etmek için bağlılık sözü verdim."
Steve Nash, 2020'de başantrenör olarak göreve gelmiş, ancak 2022–23 sezonunun başlarında görevine son verilmişti. Bu hamle, Durant ve Irving'in Brooklyn döneminin sonunu getiren zincirleme olayların başlangıcı olarak görülüyor.
Durant'in Phoenix Suns'a, Irving'in ise Dallas Mavericks'e takas edilmesiyle birlikte Brooklyn Nets, yıldızlar devrini kapatıp yeniden yapılanma sürecine geçti. Sağlık sorunları, saha dışı krizler ve uyumsuzluklar nedeniyle Nets'in "Büyük Üçlü" hayali, büyük bir hayal kırıklığı ve "acaba ne olurdu?" sorusuyla sona erdi.