David Hancko, Atletico Madrid yolcusu!

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe ile eşleşen Feyenoord, önemli bir satışa hazırlanıyor.
Feyenoord forması giyen ve Al Nassr'a transferi gerçekleşmeyen David Hancko, Atletico Madrid'e transfer olmaya hazırlanıyor.
ATLETICO ANLAŞTI
Slovak stoper Hancko, Atletico Madrid ile kişisel şartlarda anlaşma sağladı.
TEKLİF 35 MİLYON EURO
Atletico Madrid, Hancko ile anlaşmasının ardından Feyenoord'a 32+3 milyon euro'luk bir teklifte bulundu. Atletico Madrid'in bu transferinin ardından Feyenoord ile de anlaşma sağlandı. Atletico Madrid, Hancko transferi için Feyenoord ile anlaşma sağlandığını ve oyuncunun sağlık kontrolünden geçeceğini açıkladı.
SEZON PERFORMANSI
Feyenoord'da geride kalan sezonda 47 maçta süre bulan Slovak stoper, 4 gol attı ve 4 asist yaptı.
Feyenoord forması giyen ve Al Nassr'a transferi gerçekleşmeyen David Hancko, Atletico Madrid'e transfer olmaya hazırlanıyor.
ATLETICO ANLAŞTI
Slovak stoper Hancko, Atletico Madrid ile kişisel şartlarda anlaşma sağladı.
TEKLİF 35 MİLYON EURO
Atletico Madrid, Hancko ile anlaşmasının ardından Feyenoord'a 32+3 milyon euro'luk bir teklifte bulundu. Atletico Madrid'in bu transferinin ardından Feyenoord ile de anlaşma sağlandı. Atletico Madrid, Hancko transferi için Feyenoord ile anlaşma sağlandığını ve oyuncunun sağlık kontrolünden geçeceğini açıkladı.
SEZON PERFORMANSI
Feyenoord'da geride kalan sezonda 47 maçta süre bulan Slovak stoper, 4 gol attı ve 4 asist yaptı.