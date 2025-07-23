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David Hancko, Atletico Madrid yolcusu!

Atletico Madrid, Feyenoord'dan 27 yaşındaki stoper David Hancko'yu transfer etmeye hazırlanıyor. İspanyol ekibi, transfer için Feyenoord ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

calendar 23 Temmuz 2025 20:45
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
David Hancko, Atletico Madrid yolcusu!
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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe ile eşleşen Feyenoord, önemli bir satışa hazırlanıyor.

Feyenoord forması giyen ve Al Nassr'a transferi gerçekleşmeyen David Hancko, Atletico Madrid'e transfer olmaya hazırlanıyor.

ATLETICO ANLAŞTI

Slovak stoper Hancko, Atletico Madrid ile kişisel şartlarda anlaşma sağladı.

TEKLİF 35 MİLYON EURO


Atletico Madrid, Hancko ile anlaşmasının ardından Feyenoord'a 32+3 milyon euro'luk bir teklifte bulundu. Atletico Madrid'in bu transferinin ardından Feyenoord ile de anlaşma sağlandı. Atletico Madrid, Hancko transferi için Feyenoord ile anlaşma sağlandığını ve oyuncunun sağlık kontrolünden geçeceğini açıkladı.

SEZON PERFORMANSI

Feyenoord'da geride kalan sezonda 47 maçta süre bulan Slovak stoper, 4 gol attı ve 4 asist yaptı.

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