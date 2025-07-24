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Dursun Özbek, dengeleri değiştirdi!

Galatasaray'daki ikinci başkanlık dönemini geçiren Dursun Özbek, hem kulübün çehresini hem de Türk futbolundaki dengeleri değiştirdi.

calendar 24 Temmuz 2025 10:21 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2025 10:25
Haber: Nefes Gazetesi, Fotoğraf: X.com
Dursun Özbek, dengeleri değiştirdi!
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Galatasaray'daki ikinci başkanlık dönemini geçiren Dursun Aydın Özbek, hem sarı-kırmızılı kulübün çehresini hem de Türk futbolundaki dengeleri değiştirdi.

Galatasaray, özellikle ikinci Özbek döneminde hem ekonomik hem de sportif olarak büyük gelişme kaydetti.

BANKALAR BİRLİĞİ'NDEN ÇIKILDI

Özbek ve ekibi, Osimhen'i yeniden takıma eklemek üzere. Tarihe geçen son icraatı ise Mart 2021'de Mustafa Cengiz'in başkanlığı döneminde imzalanan, daha sonra yeniden yapılandırılarak vadesi 2030'a uzatılan Bankalar Birliği anlaşmasından tüm borçlar kapatılarak çıkılması oldu.


Galatasaray, Özbek döneminde Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ni inşa edip futbol takımlarını buraya taşıdı.

PROJELERİ TAMAMLIYOR

Florya'daki eski tesisin ve Mecidiyeköy'deki eski stadın ve Riva'daki arazilerin projeleri ile kaynak yaratıldı.

3 Süper Lig şampiyonluğu ile Faruk Süren (4) ve Selahattin Beyazıt'tan (3) sonra bu başarıya ulaşan üçüncü başkan unvanı da Özbek'e ait.

Aslan, onun başkanlığı döneminde 2023-24'te Süper Lig'in puan rekorunu kırdı: 102.

Bafetimbi Gomis, Mauro Icardi, Dries Mertens ve Lucas Torreira gibi Galatasaray ve Türk futbolunun seyrini değiştiren oyuncuların transferleri; Özbek döneminde yapıldı.

Wilfried Zaha ve Hakim Ziyech de ses getiren ancak katkı vermeyen isimlerdi. Özbek ve ekibi; Leroy Sane'nin ardından tarihi bir transferi daha açıklamaya hazırlanıyor: Victor Osimhen.

KUPA REKORU FARUK SÜREN'DE

Galatasaray tarihinin sportif anlamda en başarılı başkanı, Faruk Süren. Sarı-kırmızılı kulüp, 5 yıllık Süren döneminde futbolda ikisi Avrupa'da 11; basketbolda da 10 kupa kazandı. En popüler iki branş baz alındığında Özbek'in Avrupa başarısı sadece erkek basketbolunda, 2017'deki EuroCup zaferiyle geldi.

GÖZLER DİVAN KURULU'NDA

Kulübünü gündemindeki yoğunluk nedeniyle 24 saat ertelenen Galatasaray Divan Kurulu toplantısı, saat 13.30'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda yapılacak. Başkan Özbek'in Florya Projesi ve Bankalar Birliği anlaşması ile ilgili bilgi vereceği toplantıda, Victor Osimhen transferini de duyurması bekleniyor.

EVRAK BEKLENİYOR

Galatasaray, Avrupa futbolunun en dikkat çeken transferlerinden birine de imza atmak üzere. İtalyan ve İngiliz medyası, 26 yaşındaki Nijeryalı forvetin hafta sonuna kadar İstanbul'da olmasının beklendiğini, son evrak hazırlıkları ve resmi işlemlerin tamamlanmak üzere olduğu ifade edildi. Napoli cephesinden ıslak imzalı belgeler geldiği an transfer resmiyete dökülecek.

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