Enis Destan, Hull City'ye gidiyor

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Trabzonspor'dan Enis Destan'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, İngiliz ekibi, 23 yaşındaki futbolcuyla anlaşmaya vardı. Hull City, Enis Destan ile anlaşmasının ardından Trabzonspor ile görüşmelere başladı.
Hull City'nin şu anda transfer yasağı bulunuyor. İngiliz ekibi, kiralık ve bonservisi elinde futbolcuları kadroya katabiliyor. Enis için Trabzonspor ile anlaşma sağlanması halinde, bu transferin kiralık gerçekleşmesi bekleniyor.
ACUN ILICALI'NIN SÖZLERİ
Hull City Başkanı Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Bizim transferdeki durumumuz ile ilgili bir bilgi vereyim. Kiralık ve serbest oyuncu alabiliyoruz. Bir kulübe para verip transfer yapamıyoruz. Onun da değişeceğini düşünüyorum. Bundan önce futbolcunun Türk'ü, Alman'ı diye bakmadık. Ama Türk futbolcuların bizi orada gururlandırması gibi bir hayalim var. Bunun için mantıktan dışarı çıkacak halimiz yok. Ozan Tufan'ı götürdük oraya, bugün taraftarın sevgilisi kendisi. Mükemmel oynadı ve her şeyini ortaya koydu. Taraftarlar da kendisini çok seviyor. Her futbolcu başarılı olacak diye bir şey yok. Abdülkadir de ilk sezonunda çok başarılıydı. Ondan sonra sakatlıktan oynayamadı. Yoksa kalitesi tartışılmaz. Doğukan çok sakatlandı maalesef, onu göremedik. Bir Türk futbolcusu orada, benim takımımla başarılı olsa güzel olur." dedi.
TRABZONSPOR'DAN AÇIKLAMA
Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, çarşamba günü basın mensuplarına yaptığı açıklamada şu sözleri kullanmıştı:
"Enis Destan için gelişme var. 1-2 gün içinde transferi gerçekleşecek. 3-4 oyuncumuza teklif var. Bunları değerlendiriyoruz. Gençlere teklif var. Gidip, oynamalarını önemsiyoruz. Hepsini değerlendiriyoruz. Hocamızla birlikte karar vereceğiz."
"Enis, 1-2 gün içerisinde, yarın (perşembe) gidebilir diye düşünüyorum."
SEZON PERFORMANSI
Trabzonspor'da geride kalan sezonda 26 maçta süre bulan Enis Destan, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, İngiliz ekibi, 23 yaşındaki futbolcuyla anlaşmaya vardı. Hull City, Enis Destan ile anlaşmasının ardından Trabzonspor ile görüşmelere başladı.
Hull City'nin şu anda transfer yasağı bulunuyor. İngiliz ekibi, kiralık ve bonservisi elinde futbolcuları kadroya katabiliyor. Enis için Trabzonspor ile anlaşma sağlanması halinde, bu transferin kiralık gerçekleşmesi bekleniyor.
ACUN ILICALI'NIN SÖZLERİ
Hull City Başkanı Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Bizim transferdeki durumumuz ile ilgili bir bilgi vereyim. Kiralık ve serbest oyuncu alabiliyoruz. Bir kulübe para verip transfer yapamıyoruz. Onun da değişeceğini düşünüyorum. Bundan önce futbolcunun Türk'ü, Alman'ı diye bakmadık. Ama Türk futbolcuların bizi orada gururlandırması gibi bir hayalim var. Bunun için mantıktan dışarı çıkacak halimiz yok. Ozan Tufan'ı götürdük oraya, bugün taraftarın sevgilisi kendisi. Mükemmel oynadı ve her şeyini ortaya koydu. Taraftarlar da kendisini çok seviyor. Her futbolcu başarılı olacak diye bir şey yok. Abdülkadir de ilk sezonunda çok başarılıydı. Ondan sonra sakatlıktan oynayamadı. Yoksa kalitesi tartışılmaz. Doğukan çok sakatlandı maalesef, onu göremedik. Bir Türk futbolcusu orada, benim takımımla başarılı olsa güzel olur." dedi.
TRABZONSPOR'DAN AÇIKLAMA
Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, çarşamba günü basın mensuplarına yaptığı açıklamada şu sözleri kullanmıştı:
"Enis Destan için gelişme var. 1-2 gün içinde transferi gerçekleşecek. 3-4 oyuncumuza teklif var. Bunları değerlendiriyoruz. Gençlere teklif var. Gidip, oynamalarını önemsiyoruz. Hepsini değerlendiriyoruz. Hocamızla birlikte karar vereceğiz."
"Enis, 1-2 gün içerisinde, yarın (perşembe) gidebilir diye düşünüyorum."
SEZON PERFORMANSI
Trabzonspor'da geride kalan sezonda 26 maçta süre bulan Enis Destan, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.