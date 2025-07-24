Fenerbahçe'de yeni gündem: Tavernier

Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesinde gerekli transferleri yapamayan Fenerbahçe yönetimi, arayışlarını sürdürüyor.
İngiliz basınına göre Sarı- Lacivertliler, Bournemouth formasını giyen Marcus Tavernier ile ilgileniyor. Yönetimin 26 yaşındaki futbolcu için teklif yaptığı ve pazarlıkların devam ettiği aktarıldı.
Piyasa değeri 18 milyon Euro olan Tavernier'in 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
Geçtiğimiz sezon 33 karşılaşmada forma şansı bulan Tavernier, 3 gol, 6 asistlik katkı sağladı.
İngiliz basınına göre Sarı- Lacivertliler, Bournemouth formasını giyen Marcus Tavernier ile ilgileniyor. Yönetimin 26 yaşındaki futbolcu için teklif yaptığı ve pazarlıkların devam ettiği aktarıldı.
Piyasa değeri 18 milyon Euro olan Tavernier'in 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
Geçtiğimiz sezon 33 karşılaşmada forma şansı bulan Tavernier, 3 gol, 6 asistlik katkı sağladı.