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Jazz, Lauri Markkanen'ı uzun vadeli yapı taşlarından biri olarak görüyor

Utah Jazz, All-Star forveti Lauri Markkanen'ı uzun vadede takımın merkezine yerleştirmeye kararlı.

calendar 24 Temmuz 2025 12:40
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Jazz, Lauri Markkanen'ı uzun vadeli yapı taşlarından biri olarak görüyor
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Utah Jazz, All-Star forveti Lauri Markkanen'ı uzun vadede takımın merkezine yerleştirmeye kararlı.

Spotrac'a konuşan bir Jazz yöneticisi, Keith Smith'e verdiği röportajda "Onunla uzun bir birliktelik istiyoruz! (gülerek) Ciddi konuşmak gerekirse, Lauri bizim için çok değerli. Geldiğinden beri harika bir iş çıkardı ve bu böyle devam edecek," ifadelerini kullandı.

28 yaşındaki Markkanen, bu yaz 4 yıl ve 196 milyon dolarlık dev bir kontrata imza attı. 2022–23 sezonunda 25.6 sayı ve 8.6 ribaund ortalamalarıyla kariyer zirvesi yaşayan Fin yıldız, geçtiğimiz sezon ise 23.2 sayı ve 8.2 ribaund ile oynadı.


Skor verimliliğinde azalma yaşasa da, Markkanen hem hücum hem de soyunma odasında liderliğini sürdürüyor.

"Yapmak istediğimiz şeyin farkında ve bu takımın nasıl şekillendiğini anlıyor," diyen yönetici, Markkanen'ın yeni sezonda da sahada olmayı dört gözle beklediğini belirtti.

2022'de Cleveland'dan takasla alınan Markkanen, Utah'ta geçirdiği iki sezonda takımın hem skor yükünü üstlendi hem de kadroda istikrar sağlayan isimlerden biri oldu.

Jazz, bu yaz beşinci sıradan Rutgers forveti Ace Bailey'yi draft etti. Ayrıca Kevin Love, Kyle Anderson ve Jusuf Nurkić gibi deneyimli isimleri kadrosuna kattı.

Markkanen'ın şut menzili ve hücumda esnekliği, Taylor Hendricks ve Keyonte George gibi genç oyuncularla uyumlu bir yapı kurmalarını sağlıyor.

Geçen sezonu 31–51 ile tamamlayan Jazz, üst üste üçüncü kez playoff dışı kaldı. Ancak yönetim, sabırlı bir yapılanmaya odaklandıklarını vurguluyor.

Kariyerinde 450 maça çıkan Markkanen, 18.2 sayı, 7.1 ribaund ve 1.5 asist ortalamalarına sahip. 2023'te All-Star seçilen oyuncu, kariyeri boyunca %37.1 üçlük isabetiyle oynadı.

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