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Dursun Özbek'ten ezeli rakiplere gönderme!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

calendar 24 Temmuz 2025 17:14 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2025 17:22
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Dursun Özbek'ten ezeli rakiplere gönderme!
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu'nda Florya ve Riva'dan gelen paralarla transfer yapılmasına yönelik eleştiriler üzerine açıklamalarda bulundu.

İlk olarak Florya eleştirilerine yanıt veren Dursun Özbek "Florya'da yaptığımız ihaleyi 300 milyon dolara bağlamaktan vazgeçin. Yaptığımız iş bu değil, yanlış bir ifadede bulunuyorsunuz. Genel Kurul'dan aldığımız yetkide alt limit ya da üst limit yok. Böyle bir projemiz var dedik, SPK lisanslı ekspertiz firmalarının yaptıkları bu diye açıkladık. 300 milyon dolar diye bir şey yok. Bir asgari garanti talep ediyoruz. Senin buradaki değere asgari bir değer biçmen lazım. 300 milyon dolar bu. Hiçbir zaman projenin tamamı değildi." dedi.

Açıklamalarına devam eden Dursun Özbek "Bankalar Birliği borcunu kapadık, her şey bitti anlamında gelmiyor. Bu yaptığımız faaliyetlerle Galatasaray'ı ve bağlı ortaklıklarını nereden, nereye taşıdığımız konusunda size bilgiler vereceğim." ifadelerini kullandı.


EZELİ RAKİPLERE GÖNDERME

Ezeli rakiplerine üstü kapalı gönderme de yapan Dursun Özbek "Son dönemde yaptıklarımızı söylemek istiyorum. Üç senede şampiyon olduk (gülerek). Şimdi millet bir şampiyonluğa... Neyse çok şey geliyor da aklıma..." dedi.

"KASADA BAYAĞI PARA VAR!"

Sarı-kırmızılı kulübün gelir anlamında iyi durumda olduğunu vurgulayan Dursun Özbek "Galatasaray'ın kimseye 5 kuruş borcu yok! Futbolcusuna da yok! Peki kasada ne var? Baya bir şey var, söylemeyeceğim. Hayal ettik, oldu. Ya vergi borcumuz bile yok! Öyle söyleyeyim! Hepsini ödemişim! Amatör şubelere borç yok, ödemişiz." ifadelerini kullandı.

"TRANSFERLERİ ANLATACAĞIM"

Transferlerle ilgili detaylı bilgi vereceğini söyleyen Dursun Özbek "Önümüzdeki sezona hazırlanırken çok iyi bir yapımız var! Yaptığımız transferlere ihtiyacımız var. Bazı transferler ortalamanın üzerinde gibi gözükse bile, bu insanlara yaptığımız işleri gösterdik. İnanamayacağınız kadar bize destek vaatleri var. Bir sonraki divanda bu transferleri nasıl yaptığımızı anlatacağım. Burada çok büyük emek var! Masa başında bu işler olmuyor! Herkes dört koldan dağılıyoruz. Galatasaray'ın finansal yapısını böyle bugünlere getirdik. Futbolda çok başarılıyız, amatör branşlarda da başarı çıtasını bir üst seviyeye çıkarmak için uğraşacağız." dedi.

"UEFA'NIN SIRALAMASINDAYIZ"

Dursun Özbek ayrıca "Mağazacılık ve gelir anlamında UEFA'nın kitapçığında sıralamaya girmişiz, büyük kulüplerin arasına katılmışız. 1 milyon adet forma satışına şok rahat geldik. Sadece forma mı satıyoruz? Hayır! Son derece başarılı gidiyor." şeklinde konuştu. 

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