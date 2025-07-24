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Cuesta'ya Hollanda'dan kanca!

Galatasaray'ın yollarını ayırmayı planladığı Carlos Cuesta için Feyenoord devreye girdi.

calendar 24 Temmuz 2025 09:40
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Cuesta'ya Hollanda'dan kanca!
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Yeni sezon öncesi kadrosunu yeniden şekillendiren Galatasaray'da ayrılıklar da gündemde. Teknik direktör Okan Buruk'un planları arasında yer almayan Carlos Cuesta'ya Hollanda'dan sürpriz bir talip çıktı.

FEYENOORD PEŞİNDE

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi Feyenoord, Cuesta için Galatasaray'a kiralama teklifi sundu. Hollanda temsilcisinin teklifinde satın alma opsiyonunun da yer aldığı öğrenildi.

KİRALIK + OPSİYON

Sarı-kırmızılılar, bu öneriye sıcak bakıyor. Aslan, geçtiğimiz sezon devre arasında Genk'ten 8 milyon euroya transfer ettiği Kolombiyalı stoper için 1.5 milyon euro kiralama bedeli talep ediyor. Satın alma opsiyonunun ise zorunlu olmayacağı, ancak 6.5 milyon euro olarak yazılmasının planlandığı bildirildi.



GALATASARAY'DA TUTUNAMADI

Geçen sezonun ikinci yarısında kadroya katılan Carlos Cuesta, Galatasaray formasıyla yalnızca 9 maça çıktı. Beklentileri karşılayamayan 22 yaşındaki savunmacı, gözden çıkarılan isimler arasında yer aldı.

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