24 Temmuz
Banik Ostrava-Legia Warszawa
20:00
24 Temmuz
FC Sheriff-FC Utrecht
20:00
24 Temmuz
Levski-Braga
20:30
24 Temmuz
FC Midtjylland-Hibernian
20:30
24 Temmuz
NK Celje-AEK Larnaca
21:00
24 Temmuz
Anderlecht-Haecken
21:00
24 Temmuz
Beşiktaş-Shakhtar
21:00
24 Temmuz
Lugano-CFR Cluj
21:30
24 Temmuz
Aktobe-Sparta Prag
19:00
24 Temmuz
Cherno More-Başakşehir
20:00

İrfan Buz'dan transfer açıklaması!

Sakaryaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, yeni sezon hedefleri ve transfer çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

calendar 24 Temmuz 2025 13:33
Haber: AA, Fotoğraf: AA
İrfan Buz'dan transfer açıklaması!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Bolu Dağı'nda yer alan bir otelde kamp yapan yeşil siyahlı ekip, teknik direktör İrfan Buz yönetimindeki antrenmana, ısınma koşusuyla başladı.

Oyuncular, daha sonra istasyon çalışmalarıyla devam eden idmanda, pas organizasyonları ve teknik taktik ağırlıklı bölümlerle günü tamamladı.


Teknik direktör İrfan Buz, gazetecilere, ilk etap kampının ardından fiziksel yüklemeleri büyük ölçüde tamamladıklarını belirterek, ikinci etapta ise daha çok taktiksel organizasyonlara ve hazırlık maçlarına odaklanacaklarını söyledi.

Buz, ikinci etap kampına Bolu'da başladıklarını aktararak, yeni transferlerin de takıma dahil olmaya başladığını, onları da bu süreçte sisteme entegre etmeye çalışacaklarını kaydetti.

Transfer çalışmalarına değinen Buz, şimdiye kadar kadroya dahil edilen oyunculardan memnun olduğunu dile getirdi.

Buz, takıma katılan isimler arasında tecrübeli sol bek Caner Erkin, stoper Sadık Çiftpınar, genç yetenek Alaaddin Okumuş ve Bosna'dan gelen Rijad Kobiljar'ın yer aldığını anlatarak, yeni bir kanat oyuncusunun da kampa katılacağını duyurdu.

Santrfor ve orta saha transferi için görüşmelerin sürdüğünü dile getiren Buz, "Bu bölgelerde eksiklerimizi kapatmak istiyoruz. Sadece transfer yapmak için değil, doğru oyuncuyu takıma kazandırmak için çaba gösteriyoruz. Bu noktada teknik ekip ve scouting birimimiz koordineli çalışıyor. İyi bir planlamayla ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.

Buz, köklü geçmişe sahip Sakaryaspor'un geçen sezon ligde kalmayı son haftalarda başardığını hatırlatarak, bu sezon taraftara umut veren, mücadeleci ve hedefi olan takım izlettirmek istediklerini vurguladı.

"Her zaman zirveyi isteyen bir kulübüz"

Sakaryaspor'un büyük bir camia olduğuna işaret eden Buz, "Her zaman hedefi olan, her zaman zirveyi isteyen bir kulübüz. Geçtiğimiz sezon ne yazık ki istediğimiz sonuçları alamadık. Ligde kalmayı son üç haftada garantiledik. Ancak bu sezon tamamen farklı motivasyonla yola çıktık. Hem futbolcular hem teknik ekip hem de yönetimimiz çok daha kararlı. Taraftarlarımızın desteğini de arkamıza alarak bu sezon Süper Lig hedefiyle yola çıkıyoruz." diye konuştu.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'a teşekkür eden Buz, kulüp yönetimiyle uyum içinde çalıştıklarını ve bu birlikteliğin başarıyı getireceğine inandığını kaydetti.

İrfan Buz, yönetimle büyük koordinasyon içerisinde olduklarını, bu birlikteliğin sahaya yansıdığını, güçlü takım olma yolunda ilerlediklerini sözlerine ekledi.

 
 
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.