Göztepe Basket'te takviyeler başladı

Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Göztepe Basketbol'da yeni yapılanmanın ardından kadro planlamasına başlandı. Geçtiğimiz sezon şampiyon olarak Türkiye Basketbol Ligi'ne yükselen sarı-kırmızılılar şampiyon takımdan 9 oyuncu ile yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüzün 100'üncü yılında elde edilen Türkiye Basketbol Ligi'ne yükselme başarısında önemli pay sahibi olan değerli oyuncularımız, Can Özcan, Mustafa Erdoğan, Umut Geçen, Mesut Kadir Çipa, Burak Eşlik, Kemal Can Aktuna, Ahmet Safa Yılmaz, Tuğberk Gedikli ve Mevlüt Melih Doğan'a Göztepemize verdikleri emek ve katkılar için yürekten teşekkür ederiz" denildi.



Göztepe Basketbol dış transferde ise Balıkesir BŞB'li forvet Eray Büyükcangaz, Konya BŞB'li pivot Koralp Türk, Bodrumsporlu forvet Can Esen ve skorer Fatih Cantitiz'i kadrosuna dahil etti.