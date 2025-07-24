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Spurs, De'Aaron Fox'ın geleceğini San Antonio'da şekillendirmek istiyor

San Antonio Spurs, 2025–26 sezonunun ardından serbest kalacak olan De'Aaron Fox ile uzun vadeli bir kontrat için temaslarını sürdürüyor.

calendar 24 Temmuz 2025 12:39
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Spurs, De'Aaron Fox'ın geleceğini San Antonio'da şekillendirmek istiyor
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San Antonio Spurs, 2025–26 sezonunun ardından serbest kalacak olan De'Aaron Fox ile uzun vadeli bir kontrat için temaslarını sürdürüyor.

Spotrac'tan Keith Smith'e konuşan Spurs yönetiminden bir isim, Fox'u kadronun kalıcı liderlerinden biri olarak gördüklerini ve genç çekirdek ile birlikte büyümesini istediklerini ifade etti.

"Bu takası yaparken kontrat durumunun farkındaydık," diyen yönetici, "De'Aaron'ın bizim genç oyuncularımızla birlikte gelişeceğine ve liderlik rolünü üstleneceğine inanıyoruz. Onu uzun vadede San Antonio'da tutmak istiyoruz," ifadelerini kullandı.


Fox, 3 Şubat'ta Kings ve Bulls'un da yer aldığı üçlü bir takasla Spurs'e katılmıştı. O günden bu yana Spurs formasıyla 17 maça çıkan 27 yaşındaki oyuncu, 34 dakikada 19.7 sayı, 6.8 asist ve 4.3 ribaund ortalamalarıyla oynadı.

Skor üretiminde Sacramento dönemine kıyasla bir miktar düşüş yaşasa da, Fox'un saha görüşü ve tecrübesi genç çekirdek içerisinde ön plana çıkıyor.

Fox, halen Kings ile 2020 yılında imzaladığı beş yıllık 163 milyon dolarlık kontratın son sezonunda bulunuyor. Eğer yaz dönemine kadar uzatma imzalanmazsa serbest oyuncu olacak.

Kariyerinde sekiz sezonu geride bırakan Fox, 531 maçta 21.5 sayı, 6.1 asist ve 3.9 ribaund ortalamalarıyla oynadı. 2023 yılında All-Star seçilen Fox, aynı sezon Kings'i 17 yıl aradan sonra playofflara taşıyan isimdi.

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