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Alexander Djiku için çifte kısmet!

Fenerbahçe forması giyen Alexander Djiku için Fransa'dan Metz ve Le Havre'nin talip olduğu öğrenildi.

calendar 24 Temmuz 2025 09:25
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Alexander Djiku için çifte kısmet!
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Fenerbahçe'nin Ganalı stoperi Alexander Djiku'ya Fransa Ligue 1'den 2 takımın talip olduğu öğrenildi.

Metz ve Le Havre'ın 30 yaşındaki futbolcu için ilerleyen günlerde Sarı- Lacivertliler ile temaslara başlaması bekleniyor.

Alexander Djiku, 2023 yılının yaz transfer döneminde bonservissiz bir şekilde Strasbourg'tan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.
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