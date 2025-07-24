Alexander Djiku için çifte kısmet!

Fenerbahçe'nin Ganalı stoperi Alexander Djiku'ya Fransa Ligue 1'den 2 takımın talip olduğu öğrenildi.
Metz ve Le Havre'ın 30 yaşındaki futbolcu için ilerleyen günlerde Sarı- Lacivertliler ile temaslara başlaması bekleniyor.
Alexander Djiku, 2023 yılının yaz transfer döneminde bonservissiz bir şekilde Strasbourg'tan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.
Metz ve Le Havre'ın 30 yaşındaki futbolcu için ilerleyen günlerde Sarı- Lacivertliler ile temaslara başlaması bekleniyor.
Alexander Djiku, 2023 yılının yaz transfer döneminde bonservissiz bir şekilde Strasbourg'tan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.