Crystal Palace taraftarlarından UEFA'ya protesto!

Crystal Palace taraftarları, kulübün UEFA Avrupa Ligi'nden Konferans Ligi'ne düşürülmesinin ardından harekete geçti.İngiliz ekibinin taraftarları, UEFA'ya giderek sahte paralarla dolu valizler teslim etti.UEFA'ya giden taraftarlar arasında yer alan Mick Grafton, "dedi.Nyon'daki UEFA binasına giren taraftarlar, UEFA'nın Crystal Palace'ı yeniden Avrupa Ligi'ne alması için yazılan bir mektubu UEFA Başkanı Aleksandr Ceferin'e teslim etti.Crystal Palace, taraftarları ayrıca sahte para dolu valizleri UEFA'ya teslim etti. Bu konuda taraftar grubundan yapılan açıklamada,denildi.İngiltere'de geçen yıl FA Cup'ı kazanan Crystal Palace, gelecek yıl UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı. UEFA ise ortak sahiplik (Lyon) gerekçesiyle Crystal Palace'ı Konferans Ligi'ne düşürdü.Crystal Palace, UEFA'nın bu kararına itirazda bulundu. İngiliz ekibinin, bu itirazının 11 Ağustos'tan önce sonuçlanması bekleniyor.