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Alanyaspor'da Ümit Akdağ'ın sözleşmesi 2 yıl uzatıldı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor'da Ümit Akdağ'ın sözleşmesi 2 yıl uzatıldı.

calendar 24 Temmuz 2025 17:06
Haber: AA, Fotoğraf: alanyaspor.org.tr
Alanyaspor'da Ümit Akdağ'ın sözleşmesi 2 yıl uzatıldı
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor'da Ümit Akdağ'ın sözleşmesi 2 yıl uzatıldı.

Turuncu-yeşilli kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 21 yaşındaki savunma oyuncusunun sözleşmesinin 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzatıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Kulübümüz, stoper oyuncumuz Ümit Akdağ'ın sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı. Romanya U21 Milli Takımı'nda da forma giyen Ümit Akdağ'a yeni sezonda başarılar dileriz." denildi.

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