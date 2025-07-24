Los Angeles Lakers'ta görev yapan bir yönetici, LeBron James'in takım üzerindeki etkisine dair yapılan yorumlara karşı çıkarak, yıldız oyuncunun karar alma süreçlerinde mutlak bir güce sahip olmadığını ifade etti.LeBron James, yaz aylarında Los Angeles Lakers ile 2025–26 sezonu için 51.4 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu kullanarak takımda kalma kararı almıştı. Bu hamle, kamuoyunda "kontrolü elinde tutma" olarak yorumlansa da, Spotrac'a konuşan anonim bir Lakers yöneticisi bu algıya katılmadığını söyledi:Bu sezon, LeBron James'in ilk kez kontratının son yılına giriyor olması, bazı çevreler tarafından Lakers ile yolların ayrılacağı yönünde yorumlanmıştı. Özellikle kulübün bu yaz Luka Dončić'e yönelmesi, James'in organizasyondaki etkisinin azaldığı yönündeki iddiaları güçlendirdi.James'in ön büro kararlarında artık yeterince söz hakkına sahip olmaması, kulüp ile arasında soğukluk oluştuğu yönündeki söylentileri de beraberinde getirdi. Hatta durumun ciddiyeti, menajeri Rich Paul'un "takasa açık" olduğu yönündeki haberleri yalanlamasına kadar vardı. Ancak buna rağmen, LeBron'un Lakers'ın kendisine kariyerinin son döneminde yeterli saygıyı göstermediğini düşündüğü yönündeki iddialar hâlâ gündemde.