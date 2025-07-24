NBA'in yıldız oyun kurucularından Damian Lillard, Portland Trail Blazers'a geri dönüşünün yalnızca sportif değil, aynı zamanda duygusal açıdan da büyük anlam taşıdığını belirtti.Milwaukee Bucks'taki kısa süren macerasının ardından yeniden Portland'a dönen 34 yaşındaki oyuncu, eski takımına üç yıl için 42 milyon dolarlık bir sözleşmeyle imza attı. Pazartesi günü basın mensuplarına konuşan Lillard,diyerek duygularını net biçimde ifade etti.Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, Lillard'ın Blazers soyunma odasına adım atarken duygulandığı görüldü.ifadelerini kullandı.Bu dönüş, zorlu geçen 2024–25 sezonunun ardından geldi. Lillard, Indiana Pacers'a karşı oynanan ilk tur serisinin dördüncü maçında sol aşil tendonunu kopardıktan sonra Milwaukee tarafından 6 Temmuz'da serbest bırakılmıştı.Sezonun erken bölümünde sağ baldırında derin toplardamar trombozu (DVT) tespit edilen Lillard, bu nedenle yaklaşık bir ay parkelerden uzak kalmış, ardından kısa bir süreliğine playofflara dönmüştü.Tüm bu sağlık sorunlarına rağmen Milwaukee'de 58 maçta 24.9 sayı, 7.1 asist ve %37.6 üçlük yüzdesiyle oynayan tecrübeli guard, takımıyla Aralık ayında NBA Kupası'nı kazanmış ve Ocak ayında kariyerinin 9. All-Star seçimini elde etmişti.Portland ise şu anda yeniden yapılanma sürecinde olan bir takım. Lillard artık zirve dönemini geride bırakmış olsa da hem saha içi liderliği hem de şehirle olan güçlü bağı, takıma kültürel kimlik ve tecrübe kazandıracak önemli unsurlar olarak öne çıkıyor.Kariyerinde tamamı ilk beş olmak üzere 900 normal sezon maçına çıkan Lillard, 25.1 sayı ortalamasıyla oynuyor. En verimli sezonu ise 2022–23'te 32.2 sayı ortalaması yakaladığı yıl oldu.2012 NBA Draftı'nda altıncı sıradan seçilen Lillard, kısa sürede Blazers'ın yüzü hâline gelmişti. Sadakati ve istikrarlı performansıyla altı kez All-NBA takımlarına seçilen yıldız isim, ligin en saygı duyulan oyuncuları arasında yer alıyor.2025–26 sezonuna doğru yaklaşılırken Lillard'ın dönüşü sadece kadrosal bir hamle değil, aynı zamanda bir "eve dönüş" hikâyesi niteliğinde.diyerek geri dönüşünü özetledi.