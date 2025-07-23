Haber Tarihi: 23 Temmuz 2025 10:10 - Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2025 10:10

The Winning Try ne zaman başlıyor, hangi gün yayınlanacak?

Güney Kore yapımı yeni spor-komedi dizisi The Winning Try Netflix'te yerini aldı. Henüz yayınlanmayan The Winning Try dizisinin çıkış tarihi araştırılmaya başlandı. Peki, The Winning Try ne zaman başlıyor, hangi gün yayınlanacak? İşte cevabı...

The Winning Try ne zaman başlıyor, hangi gün yayınlanacak?
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Güney Kore yapımlı The Winning Try dizisinin yayın tarihi büyük bir heyecanla bekleniyor. Ragbi sporunu odağına alan bu yapım hem duygusal hem de eğlenceli anlarla izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor.

Hem SBS hem de Netflix'te aynı anda yayınlanacak The Winning Try, genç oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle K-drama severlerin beğenisine sunulacak. Peki, The Winning Try ne zaman başlıyor, hangi gün yayınlanacak?

THE WİNNİNG TRY NE ZAMAN BAŞLIYOR?

The Winning Try 25 Temmuz Cuma günü başlayacaktır. Güney Kore yapımlı spor-komedi dizisi The Winnig Try, 20 Temmuz 2025 Cuma günü izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

Henüz yayınlanmayan dizi, SBS kanalında ve aynı anda Netflix platformu üzerinden ekrana gelecektir.

THE WİNNİNG TRY HANGİ GÜN YAYINLANACAK?

The Winning Try dizisinin ilk bölüm yayını 25 Temmuz 2025 Cuma günü yayınlanacaktır. İkinci bölümü bir gün sonra 26 Temmuz'da ekrana gelecek.

The Winning Try toplam 12 bölüm sürecektir. Cuma ve cumartesi günleri yeni bölümleriyle izleyicilerin karşısına çıkacak dizi haftada 2 yeni bölümü yayınlanacaktır.

THE WİNNİNG TRY KONUSU

Eski bir yıldız ragbi oyuncusu olan Ju Ga‑ram'ın kariyeri parlak geçmez ve kabuğuna çekilir. Üç yıl sonra, lise takımını çalıştırmak üzere geri döner.

Üst üste başarısız olan bu takım, milli spor festivaline hazırlanırken hem Ga‑ram hem de oyuncular şahsi mücadelelerini aşmak durumunda kalır.

THE WİNNİNG TRY OYUNCULARI

Yoon Kye‑sang – Ju Ga‑ram (eski yıldız, yeni antrenör)

Im Se‑mi – Bae I‑ji (atıcılık antrenörü, Ga‑ram'ın eski aşkı)

Kim Yo‑han (WEi üyesi) – Yoon Seong‑jun (takım kaptanı)
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