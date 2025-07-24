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Türk takımlarının Avrupa karnesi zayıf!

Avrupa organizasyonlarında yer alan Türk futbol kulüpleri, son 25 yılda başarı elde edemedi.

calendar 24 Temmuz 2025 15:47
Haber: AA
Türk takımlarının Avrupa karnesi zayıf!
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Futbolda Türk takımları katıldıkları Avrupa organizasyonlarında son 25 yılda başarı elde edemedi.

Galatasaray'ın 2000 yılında UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa'yı kazanarak Türkiye'ye ilk Avrupa kupalarını getirmesinin ardından geçen 25 yılda Türk takımları Avrupa organizasyonlarında etkisiz kaldı.

Sarı-kırmızılılar, UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa zaferlerinin ardından geçen 25 yılda Avrupa kupalarında sadece 2 kez çeyrek final aşaması gördü.


Fenerbahçe, söz konusu dönemde 2013 yılında UEFA Avrupa Ligi'ne yarı finalde veda ederek kupaya en çok yaklaşan takım oldu. Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında 2 kez de çeyrek final oynadı.

Beşiktaş ise aynı dönemde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final, yarı final ya da final aşaması göremezken, 2003 ve 2017 yıllarında UEFA Avrupa Ligi'ne çeyrek final aşamasında veda etti.

Şampiyonlar Ligi'nde son 25 yılda 3 çeyrek final

Türk takımları, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 25 yılda sadece 3 kez çeyrek final aşaması gördü.

Galatasaray, 2001 ve 2013 yıllarında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynarken, Fenerbahçe ise aynı organizasyonda 2008 yılında çeyrek finalde mücadele etti.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde kupaya çok yaklaştı

Türk takımları son 25 yılda UEFA Avrupa Ligi'ne 1 kez yarı finalde, 2 kez de çeyrek finalde veda etti.

Fenerbahçe, 2013 yılında UEFA Avrupa Ligi'ne yarı finalde veda ederek kupaya en çok yaklaşan ekip olurken, Beşiktaş ise 2003 ve 2017 yıllarında aynı organizasyonda çeyrek final maçlarına çıktı.

Konferans Ligi'nde Fenerbahçe çeyrek final oynadı

2021 yılından itibaren düzenlenen UEFA Konferans Ligi'nde 7 Türk takımı yer alırken, Fenerbahçe çeyrek final oynadı.

Beşiktaş, Trabzonspor, Sivasspor, Başakşehir, Adana Demirspor ve Konyaspor'un da boy gösterdiği organizasyonda sarı-lacivertliler, geçen yıl çeyrek final aşamasında elendi.

Bu sezon 5 Türk takımı Avrupa kupalarında mücadele edecek

Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne lig aşamasında katılacak, ikinci sıradaki Fenerbahçe, aynı organizasyona 3. elemeden dahil olacak.

Ligi 3. sırada tamamlayan Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi'ne play-off'tan katılırken, 4'üncü Beşiktaş ise aynı kupada 2. eleme turundan itibaren yer alacak.

Sezonu 5. sırada tamamlayan Başakşehir de UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2. eleme turundan itibaren mücadele edecek.

Türk takımlarının son 25 yılda UEFA organizasyonlarındaki dereceleri:

 

 Şampiyonlar Ligi UEFA Kupası / Avrupa Ligi

UEFA Konferans LigiUEFA Süper Kupa  
KulüpYarı finalistÇeyrek finalistŞampiyonYarı finalistÇeyrek finalistÇeyrek finalistŞampiyon  
Galatasaray - 2001, 2013 2000 - - - 2000    
Beşiktaş - - - - 2003, 2017 -      
Fenerbahçe - 2008 - 2013 - 2024  
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