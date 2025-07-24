Phoenix Suns, ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre Los Angeles Lakers tarafından serbest bırakılan guard Jordan Goodwin'i kadrosuna kattı.Suns, bu hamleyle savunma odaklı ve çok yönlü bir guardı rotasyonuna eklemiş oldu. 2025–26 sezonu öncesinde kadro derinliğini yeniden yapılandıran Phoenix için Goodwin, yedek kulübesinde önemli bir alternatif olabilir.26 yaşındaki Goodwin, geçtiğimiz sezon Lakers formasıyla 29 normal sezon ve 4 playoff maçında görev aldı. 5.6 sayı, 3.9 ribaund ve 1.4 asist ortalamalarının yanı sıra, %38.2 üçlük yüzdesiyle oynayarak özellikle savunmadaki sertliği ve enerjisiyle dikkat çekti.7 Şubat'ta Lakers ile iki yönlü bir kontrat imzalayan Goodwin, koç JJ Redick'in rotasyonunda kendisine yer bulmuştu. Ancak geçtiğimiz hafta Lakers, Marcus Smart'a iki yıl 11 milyon dolarlık kontrat verebilmek için maaş boşluğu yaratmak adına Goodwin'i serbest bırakmıştı.Goodwin, Suns'ın arka alanında fiziksel oyun gerektiren maçlarda öne çıkabilecek bir profil çiziyor. 1.91'lik boyu, ribaund katkısı ve bire bir savunmadaki agresifliğiyle, Phoenix'in bench kadrosunu tamamlayacak önemli bir parça olarak görülüyor.2021 yılında Saint Louis Üniversitesi'nden draft edilmeyen Goodwin, NBA'e zorlu bir yoldan gelmişti. Washington ve Los Angeles'ın yanı sıra G-League'de de forma giyen oyuncu, mücadeleci yapısıyla ligde kendine yer edinmeyi başardı.