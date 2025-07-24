Şampiyon ABB FOMGET takımında hedef Avrupa'da başarı

- "Şampiyonluğumuz tertemizdir"

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde geride kalan sezonu şampiyon tamamlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET'in kulüp başkanı Yalçın Demirkol, yeni hedeflerinin UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde tur atlamak olduğunu söyledi.Yalçın Demirkol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gelecek hafta UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde çok önemli iki maça çıkacaklarını belirterek,dedi.Maçların daha önce Ankara'da oynanmasının planlandığını anımsatan Demirkol,diye konuştu.diyen Demirkol, şunları kaydetti:Yalçın Demirkol, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde önemli badireler atlattıklarını ve hak ettikleri şampiyonluğu kazandıklarını söyledi.değerlendirmesinde bulundu.Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye ve başkent Ankara'yı temsil etmenin sorumluluğunu taşıdıklarını aktaran Demirkol, sözlerini şöyle tamamladı: