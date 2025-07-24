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Köln anlaştı, Ajax indirim yapmıyor: Ahmet Can Kaplan

FC Köln, Ahmet Can Kaplan ile 4 yıllık anlaşmaya varmasına rağmen oyuncunun kulübü Ajax ile anlaşma sağlayamadı. Alman kulübü, bonservis bedelinde indirim yapılmazsa transferden çekilecek.

calendar 24 Temmuz 2025 00:08 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2025 00:35
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Köln anlaştı, Ajax indirim yapmıyor: Ahmet Can Kaplan
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Almanya Bundesliga ekiplerinden FC Köln, Ahmet Can Kaplan transferi için oyuncunun kulübü Ajax ile zorlu bir süreç yaşıyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Ahmet Can Kaplan ile 4 yıllık anlaşmaya varan FC Köln, şu ana dek yapılan görüşmelerde oyuncunun kulübü ile anlaşmaya varamadı!

Alman kulübü, Ajax'ın bonservis bedelinde indirim yapmadığı takdirde transferden çekilecek. Ajax, Ahmetcan Kaplan için 6 milyon euro bonservis bekliyor. Köln ise bu rakamı yüksek buluyor.

Milli oyuncunun, Ajax ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.


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