Köln anlaştı, Ajax indirim yapmıyor: Ahmet Can Kaplan

Alman kulübü, Ajax'ın bonservis bedelinde indirim yapmadığı takdirde transferden çekilecek. Ajax, Ahmetcan Kaplan için 6 milyon euro bonservis bekliyor. Köln ise bu rakamı yüksek buluyor.



Milli oyuncunun, Ajax ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.







Almanya Bundesliga ekiplerinden FC Köln, Ahmet Can Kaplan transferi için oyuncunun kulübü Ajax ile zorlu bir süreç yaşıyor.Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Ahmet Can Kaplan ile 4 yıllık anlaşmaya varan FC Köln, şu ana dek yapılan görüşmelerde oyuncunun kulübü ile anlaşmaya varamadı!