Köln anlaştı, Ajax indirim yapmıyor: Ahmet Can Kaplan

Almanya Bundesliga ekiplerinden FC Köln, Ahmet Can Kaplan transferi için oyuncunun kulübü Ajax ile zorlu bir süreç yaşıyor.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Ahmet Can Kaplan ile 4 yıllık anlaşmaya varan FC Köln, şu ana dek yapılan görüşmelerde oyuncunun kulübü ile anlaşmaya varamadı!
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Ahmet Can Kaplan ile 4 yıllık anlaşmaya varan FC Köln, şu ana dek yapılan görüşmelerde oyuncunun kulübü ile anlaşmaya varamadı!
Alman kulübü, Ajax'ın bonservis bedelinde indirim yapmadığı takdirde transferden çekilecek. Ajax, Ahmetcan Kaplan için 6 milyon euro bonservis bekliyor. Köln ise bu rakamı yüksek buluyor.
Milli oyuncunun, Ajax ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Milli oyuncunun, Ajax ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.