Beşiktaş maçı öncesi yangın paniği!

Beşiktaş'ın Shakhtar Donetsk ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu maçı öncesinde stat çevresinde yangın çıktı.
Dolmabahçe'de stadın hemen yakınındaki bir bölgede nedeni belirlenemeyen şekilde yangın çıktı. Alevler ve dumanların yükselmesinin ardından çevredekiler hemen itfaiye ekiplerine haber verdi.
Olay sonrası bölgeye gelen itfaiye ekipleri hızlıca müdahalede bulunarak yangını kontrol altına aldı.
Son günlerde ülkemizde çıkan yangınlarda yaşadığımız can ve mal kaybı hepimizi yürekten üzerken, Beşiktaş'ta stadın hemen yanında böyle bir olayın yaşanması, bir kez daha yürekleri ağızlara getirdi.
Dolmabahçe'de stadın hemen yakınındaki bir bölgede nedeni belirlenemeyen şekilde yangın çıktı. Alevler ve dumanların yükselmesinin ardından çevredekiler hemen itfaiye ekiplerine haber verdi.
Olay sonrası bölgeye gelen itfaiye ekipleri hızlıca müdahalede bulunarak yangını kontrol altına aldı.
Son günlerde ülkemizde çıkan yangınlarda yaşadığımız can ve mal kaybı hepimizi yürekten üzerken, Beşiktaş'ta stadın hemen yanında böyle bir olayın yaşanması, bir kez daha yürekleri ağızlara getirdi.