24 Temmuz
Banik Ostrava-Legia Warszawa
20:00
24 Temmuz
FC Sheriff-FC Utrecht
20:00
24 Temmuz
Levski-Braga
20:30
24 Temmuz
FC Midtjylland-Hibernian
20:30
24 Temmuz
NK Celje-AEK Larnaca
21:00
24 Temmuz
Anderlecht-Haecken
21:00
24 Temmuz
Beşiktaş-Shakhtar
21:00
24 Temmuz
Lugano-CFR Cluj
21:30
24 Temmuz
Aktobe-Sparta Prag
19:00
24 Temmuz
Cherno More-Başakşehir
20:00

Beşiktaş maçı öncesi yangın paniği!

UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda Beşiktaş'ın Shakhtar Donetsk ile oynayacağı maç öncesi stadın hemen yakınında çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu.

calendar 24 Temmuz 2025 15:57 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2025 15:58
Haber: Sporx.com
Beşiktaş maçı öncesi yangın paniği!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Beşiktaş'ın Shakhtar Donetsk ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu maçı öncesinde stat çevresinde yangın çıktı.

Dolmabahçe'de stadın hemen yakınındaki bir bölgede nedeni belirlenemeyen şekilde yangın çıktı. Alevler ve dumanların yükselmesinin ardından çevredekiler hemen itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay sonrası bölgeye gelen itfaiye ekipleri hızlıca müdahalede bulunarak yangını kontrol altına aldı.

Son günlerde ülkemizde çıkan yangınlarda yaşadığımız can ve mal kaybı hepimizi yürekten üzerken, Beşiktaş'ta stadın hemen yanında böyle bir olayın yaşanması, bir kez daha yürekleri ağızlara getirdi. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.