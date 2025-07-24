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Fenerbahçe'ye Norveçli genç yetenek!

Fenerbahçe, Nordsjaelland forması giyen Sindre Walle Egeli'nin menajeriyle temasa geçti ve sözleşme şartları hakkında bilgi aldı.

calendar 24 Temmuz 2025 08:33
Haber: Takvim, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'ye Norveçli genç yetenek!
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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, listesine yıldız oyuncuların yanı sıra yüksek potansiyelli gençleri de ekliyor.

Sarı-Lacivertliler'in menajerler tarafından önerilen Sindre Walle Egeli ile ilgilendiği öğrenildi. Danimarka ekibi Nordsjaelland'da forma giyen 19 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için ilk teması kuran Fenerbahçe'nin oyuncunun menajeriyle temasa geçip sözleşme şartları hakkında bilgi aldığı da gelen haberler arasında.

Yüksek top tekniği ve çalım yeteneğiyle dikkat çeken Norveçli futbolcu geçtiğimiz sezon Danimarka ekibiyle çıktığı 33 maçta 9 gol,8 asistle 17 gole katkı sağladı. Genç oyuncu bu sezon forma giydiği ilk maçta da gol sevinci yaşamayı başardı.

Nordsjaelland ile 2028 yılına kadar kontratı bulunan 1.82 boyunda Egeli'ye güncel verilere göre 15 milyon Euro değer biçiliyor.

 


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