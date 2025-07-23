Haber Tarihi: 23 Temmuz 2025 11:31 -
Güncelleme Tarihi:
23 Temmuz 2025 11:31
Güneş Tutulması ne zaman? Güneş tutulması Türkiye'den görülecek mi?
Güneş tutulmaları, Ay'ın, Dünya ile Güneş arasına girmesiyle oluşur. Güneş tutulması; tam, halkalı, parçalı olmak üzere üç farklı şekilde görülebilir. Ancak önümüzdeki süreçte iki büyük tam Güneş tutulması yaşanacak. Gökyüzüne ve gezegenlere meraklı olanlar ''büyük Güneş tutulması ne zaman, Türkiye'den görülecek mi?'' sorularını yöneltiyor.
Gökyüzünde meydana gelen olaylardan en dikkat çekeni kuşkusuz tutulmalar oluyor. Önümüzdeki yıllarda iki büyük Güneş tutulması yaşanacak ve dünyanın birçok noktasında da bu sahne takip edilebilecek. 2026 ve 2027 yıllarında yaşanacak Güneş tutulmaları için tarih arayışı başladı. İşte, Güneş tutulmaları için beklenen tarih...
BÜYÜK GÜNEŞ TUTULMALARI NE ZAMAN?
Tam Güneş tutulmalarının ilki 12 Ağustos 2026'da yaşanacak ve kuzeydoğu Sibirya'dan doğu Grönland, batı İzlanda ve kuzey İspanya'ya kadar görülecek. Ancak Türkiye'den takip edilemeyecek. 2 Ağustos 2027'deki Güneş tutulması ise birçok ülke tarafından gözlenecek. Türkiye'den de kısmi tutulma olarak şahit olunacak.
Türkiye, 2060 yılına kadar tam tutulma göremeyecek.
7 Eylül'de ise Ay tutulması gerçekleşecek.
GÜNEŞ TUTULMASI NEDİR, NASIL OLUR?
Dünya ile Güneş'in arasına Ay girdiğinde Güneş tutulması meydana gelir. Bu durumda Ay'ın gölgesi Dünya'nın üzerine düşer. Güneş tutulması boyunca Ay'ın gölgesinin düştüğü bölgelerde Güneş görülmez. Buna Güneş Tutulması denir. Tam tutulma, parçalı tutulma ve halkalı tutulma olmak üzere üç farklı şekli vardır.
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