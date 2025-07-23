Haber Tarihi: 23 Temmuz 2025 11:31 - Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2025 11:31

Güneş Tutulması ne zaman? Güneş tutulması Türkiye'den görülecek mi?

Güneş tutulmaları, Ay'ın, Dünya ile Güneş arasına girmesiyle oluşur. Güneş tutulması; tam, halkalı, parçalı olmak üzere üç farklı şekilde görülebilir. Ancak önümüzdeki süreçte iki büyük tam Güneş tutulması yaşanacak. Gökyüzüne ve gezegenlere meraklı olanlar ''büyük Güneş tutulması ne zaman, Türkiye'den görülecek mi?'' sorularını yöneltiyor.

Güneş Tutulması ne zaman? Güneş tutulması Türkiye'den görülecek mi?
Abone Ol
Gökyüzünde meydana gelen olaylardan en dikkat çekeni kuşkusuz tutulmalar oluyor. Önümüzdeki yıllarda iki büyük Güneş tutulması yaşanacak ve dünyanın birçok noktasında da bu sahne takip edilebilecek. 2026 ve 2027 yıllarında yaşanacak Güneş tutulmaları için tarih arayışı başladı. İşte, Güneş tutulmaları için beklenen tarih...

BÜYÜK GÜNEŞ TUTULMALARI NE ZAMAN?

Tam Güneş tutulmalarının ilki 12 Ağustos 2026'da yaşanacak ve kuzeydoğu Sibirya'dan doğu Grönland, batı İzlanda ve kuzey İspanya'ya kadar görülecek. Ancak Türkiye'den takip edilemeyecek. 2 Ağustos 2027'deki Güneş tutulması ise birçok ülke tarafından gözlenecek. Türkiye'den de kısmi tutulma olarak şahit olunacak.

Türkiye, 2060 yılına kadar tam tutulma göremeyecek.

7 Eylül'de ise Ay tutulması gerçekleşecek.

GÜNEŞ TUTULMASI NEDİR, NASIL OLUR?

Dünya ile Güneş'in arasına Ay girdiğinde Güneş tutulması meydana gelir. Bu durumda Ay'ın gölgesi Dünya'nın üzerine düşer. Güneş tutulması boyunca Ay'ın gölgesinin düştüğü bölgelerde Güneş görülmez. Buna Güneş Tutulması denir. Tam tutulma, parçalı tutulma ve halkalı tutulma olmak üzere üç farklı şekli vardır.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Hadziahmetovic'te Solskjaer sorusu Beşiktaş Hadziahmetovic'te Solskjaer sorusu
Serdar Dursun için transfer ihtimali! Türkiye Transferler Serdar Dursun için transfer ihtimali!
Ozan Tufan 1. Lig'i beğenmedi Trabzonspor Ozan Tufan 1. Lig'i beğenmedi
Kuyt, Fenerbahçe'ye şans tanımadı: 'Feyenoord kazanacak' Fenerbahçe Kuyt, Fenerbahçe'ye şans tanımadı: "Feyenoord kazanacak"
Galatasaray'da Enzo Millot atağı! Galatasaray Galatasaray'da Enzo Millot atağı!
Dinamo Zagreb'le anlaştı; F.Bahçe'den haber bekliyor Türkiye Transferler Dinamo Zagreb'le anlaştı; F.Bahçe'den haber bekliyor
Galatasaray - Cagliari Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta? | Galatasaray - Cagliari Maçı Canlı İzle: Nereden İzlenir? Gündem Galatasaray - Cagliari Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta? | Galatasaray - Cagliari Maçı Canlı İzle: Nereden İzlenir?
Fenerbahçe 'kulüp bul' dedi, Udinese istedi! Fenerbahçe Fenerbahçe 'kulüp bul' dedi, Udinese istedi!
Galatasaray'da önce kaynak sonra imza! Galatasaray Galatasaray'da önce kaynak sonra imza!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Galatasaray'ın Osimhen transferinde son durum!
2
Rey Manaj, Al Sharjah yolunda
3
CAS'tan Galatasaray için Tete kararı!
4
Semih Kılıçsoy, adım adım Cagliari'ye
5
Xabi Alonso'dan Brahim Diaz'a kötü haber
6
Hakan Çalhanoğlu'nun menajerinden transfer açıklaması!
7
Galatasaray'da stopere son aday: Kim Min Jae

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.