Utah Jazz yönetimi, 2025 NBA Draftı'nda 5. sıradan seçilen çaylak forvet Ace Bailey hakkında çıkan olumsuz söylentileri net bir dille yalanladı.Spotrac'tan Keith Smith'in haberine göre, bir Jazz yöneticisi, Bailey'nin Utah'a gitmek istemediği yönündeki spekülasyonlara sert tepki gösterdi:Rutgers çıkışlı olan 19 yaşındaki Bailey, draft öncesi süreçte Philadelphia 76ers da dâhil olmak üzere bazı takımların antrenmanlarına katılmamıştı. Bu durum, bazı yorumcular tarafından oyuncunun karakteri ve olgunluk seviyesi hakkında soru işaretleri yaratmıştı. Ancak Jazz cephesi, Bailey'nin potansiyelinden hiçbir zaman şüphe duymadıklarını ve onu draft sınıfının merkez parçası olarak gördüklerini belirtti.Bailey, kolej kariyerinde 17.6 sayı, 7.2 ribaund ve 1.3 blok ortalamaları yakalayarak %46 saha içi isabeti ve %34.6 üçlük yüzdesiyle oynamıştı. Kanat pozisyonundaki boyu ve iki yönlü oyunu, onu ligin en çok konuşulan genç yeteneklerinden biri hâline getirdi.Jazz, draft gecesinde ayrıca Washington Wizards ile yaptığı takas sonucu Florida guardı Walter Clayton Jr.'ı da kadrosuna kattı. Aynı yönetici, Clayton için de oldukça övgü dolu sözler kullandı:Clayton, Florida Üniversitesi'ni NCAA şampiyonluğuna taşıyan takımın önemli bir parçasıydı. Sezonu 18.3 sayı, 4.2 asist ve yaklaşık %39 üçlük isabetiyle tamamladı.Utah'ın guard rotasyonunda Keyonte George, Isaiah Collier ve Jaden Springer gibi isimler bulunuyor. Bailey ve Clayton, yaz döneminde Kevin Love, Kyle Anderson ve Jusuf Nurkić'in transferleriyle birlikte Salt Lake City'deki yeni yapılanmanın ana parçalarından biri olacak.