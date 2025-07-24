24 Temmuz
Banik Ostrava-Legia Warszawa
20:00
24 Temmuz
FC Sheriff-FC Utrecht
20:00
24 Temmuz
Levski-Braga
20:30
24 Temmuz
FC Midtjylland-Hibernian
20:30
24 Temmuz
NK Celje-AEK Larnaca
21:00
24 Temmuz
Anderlecht-Haecken
21:00
24 Temmuz
Beşiktaş-Shakhtar
21:00
24 Temmuz
Lugano-CFR Cluj
21:30
24 Temmuz
Aktobe-Sparta Prag
19:00
24 Temmuz
Cherno More-Başakşehir
20:00

Boluspor, Barış Alıcı'yı kadrosuna kattı

TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor, Süper Lig'in yeni takımı Kocaelispor'dan Barış Alıcı'yı 1 yıllık sözleşme ile transfer etti.

calendar 24 Temmuz 2025 12:57
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Boluspor, Barış Alıcı'yı kadrosuna kattı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

1'inci Lig takımlarından Boluspor, Süper Lig'in yeni takımı Kocaelispor'dan Barış Alıcı'yı 1 yıllık sözleşme ile transfer etti.

1'inci Lig takımlarından Boluspor, tesislerinde yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, yeni transferlerle kadrosunu güçlendiriyor. Kırmızı-beyazlı takım Süper Lig'in yeni takımlarından Kocaelispor'da forma giyen 28 yaşındaki Barış Alıcı ile anlaştı. Boluspor tesislerinde kulüp başkanı Erdal Bayrak ve yönetim kurulu üyelerinin katıldığı törenle Alıcı, 1 yıllık sözleşmeye imza attı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.