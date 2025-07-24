Serdar Saatçı'ya Süper Lig'den teklif var!

Kayserispor, önümüzdeki sezona geçen sezonki formunu sürdürerek başlamak istiyor. Bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdüren Kayseri temsilcisi stoper için hedefini Trabzon'da buldu.
Trabzonspor'un başarılı savunma oyuncusu Serdar Saatçı'ya, Kayserispor talip oldu.
KULÜPLER GÖRÜŞTÜ
Ancak kulüpler arasında yapılan görüşmeler olumlu seyretse de Serdar Saatçi'nin ayrılmak istememesi nedeniyle bu transfer gerçekleşmedi. Serdar Saatçı ile ilgili yeni transfer gelişmelerinin yaşanması bekleniyor.
SEZON PERFORMANSI
Serdar Saatçı, geçtiğimiz sezonda Trabzonspor formasıyla 14 maçta süre alabildi.
Trabzonspor'un başarılı savunma oyuncusu Serdar Saatçı'ya, Kayserispor talip oldu.
KULÜPLER GÖRÜŞTÜ
Ancak kulüpler arasında yapılan görüşmeler olumlu seyretse de Serdar Saatçi'nin ayrılmak istememesi nedeniyle bu transfer gerçekleşmedi. Serdar Saatçı ile ilgili yeni transfer gelişmelerinin yaşanması bekleniyor.
SEZON PERFORMANSI
Serdar Saatçı, geçtiğimiz sezonda Trabzonspor formasıyla 14 maçta süre alabildi.