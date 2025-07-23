Liverpool, Ekitike'yi açıkladı!

Avrupa'da transferin en hızlı takımlarından biri olan Liverpool, bir transferi daha resmiyete döktü.İngiliz ekibi, Eintracht Frankfurt'tan Hugo Ekitike'yi kadrosuna kattığını açıkladı. Fransız futbolcu, Liverpool ile 6 yıllık sözleşme imzaladı.Ekitike; Jeremie Frimpong, Milos Kerkez, Giorgi Mamardashvili ve Florian Wirtz'in ardından bu yaz Liverpool'a transfer olan son isim oldu.Liverpool, Ekitike transferi için Eintracht Frankfurt'a bonuslarla birlikte toplamda 95 milyon euro ödeyecek. Ekitike, bu bonservis bedeliyle Eintracht Frankfurt'un satış rekorunu egale etti. Alman ekibi, daha önce Randal Kolo Muani'yi 95 milyon euro bedelle Paris Saint-Germain'e göndermişti.Eintracht Frankfurt'ta geride kalan sezonda 48 maçta süre bulan 23 yaşındaki Ekitike, 22 gol attı ve 12 asist yaptı.