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TSYD Ankara Kupası'nda tarih değişikliği

Gençlerbirliği ile MKE Ankaragücü arasında daha önce 2 Ağustos'ta oynanacağı açıklanan TSYD Ankara Kupası maçı, 1 Ağustos'a alındı.

calendar 24 Temmuz 2025 15:12
Haber: AA, Fotoğraf: AA
TSYD Ankara Kupası'nda tarih değişikliği
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Gençlerbirliği ile MKE Ankaragücü arasında daha önce 2 Ağustos'ta oynanacağı açıklanan Azem İnşaat Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Kupası maçı, 1 Ağustos'a alındı.

TSYD Ankara Şubesinden yapılan açıklamada, karşılaşmanın günü ve saatinin değiştiği belirtildi.

Başkent ekipleri arasındaki karşılaşmanın, 1 Ağustos Cuma günü saat 17.30'da oynanacağı ve TRT Spor'dan naklen yayınlanacağı ifade edildi.

Bu sezon Trendyol Süper Lig'de mücadele edecek Gençlerbirliği ile Nesine 2. Lig'de yer alacak MKE Ankaragücü arasındaki karşılaşma, Aktepe Stadı'nda yapılacak.

Bu yıl 58'incisi düzenlenecek TSYD Ankara Kupası'nı, geçen yıl MKE Ankaragücü kazanmıştı.

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