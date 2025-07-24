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Recep Uçar'dan çifte veto!

Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, Michalak ve Boutobba ile yapılan görüşmeler sonucunda oyuncuları veto etti.

calendar 24 Temmuz 2025 17:13
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Recep Uçar'dan çifte veto!
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Yeni Sezon hazırlıklarını sürdüren Konyaspor'un kanat oyuncu arayışları devam ediyor.

Konyaspor'un eski oyuncusu Konrad Michalak transfer olduğu Suudi Arabistan kulübünden sözleşmesini feshederek serbest kaldı. Eski takım arkadaşı Konyaspor takım kaptanı Guilherme'nin, Michalak'ın takıma dönmesi için hocası Recep Uçar ile görüşme yaptığı ancak deneyimli hocanın bunu reddettiği belirtildi.

Ayrıca Hatayspor'un kanat oyuncusu Boutobba da yapılan görüşmeler sonucu Uçar tarafından veto edildi. Konyaspor arayışlarını sürdürürken, yapılacak transferler taraftarlar tarafından merak ediliyor.

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