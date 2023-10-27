29 Ekim

Anadolu Efes, Yunanistan'da kaybetti

Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 5. haftasında Olympiakos'a deplasmanda 75-57 kaybetti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Anadolu Efes, Yunanistan'da kaybetti
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26 Ekim 2023 23:33
Son güncelleme 27 Ekim 2023 00:13
THY EuroLeague'in 5. haftasında Olympiakos ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi. Barış ve Dostluk Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 75-57 skorla kazandı.

Bu sonucun ardından Anadolu Efes 2 galibiyette kaldı. Olympiakos ise 3 galibiyete yükseldi.

Salon: Barış ve Dostluk Salonu

Hakemler: Juan Carlos Garcia (İspanya), Mehdi Difallah (Fransa), Milos Koljensic (Karadağ)

Olympiakos: Walkup 4, Williams-Goss 14, Canaan 10, Lountzis, Larentzakis 4, Papas, Fall 7, Papanikolaou 14, Brazdeikis 4, Peters 12, Milutinov 6, Tanoulis

Anadolu Efes: Larkin 8, Beaubois, Bryant 10, Clyburn 5, Thompson 9, Pleiss 7, Hollatz, Erkan Yılmaz 2, Zizic 6, Willis 8, Jones 2

1. Periyot: 17-14

Devre: 33-25

3. Periyot: 61-43

İŞTE MAÇIN ÖZETİ



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