Amir Hadziahmetovic: 'Evime döndüğüm için mutluyum'

Beşiktaş'a ara transferde Çaykur Rizespor'dan geri dönen Amir Hadziahmetovic, sahalarında Trabzonspor'u 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Siyah beyazlılara geri döndüğü için mutlu olduğunu ifade eden Hadziahmetovic, "Evime döndüğüm için çok mutluyum. Zor bir maçtı. Ama en önemlisi 3 puan almak. Çok mutluyuz inşallah hep böyle devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



"İNŞALLAH GALİBİYETLERLE DEVAM EDECEĞİZ"



Boşnak oyuncu son olarak, "Bir sene sonra geri döndüm ve çok güzel hissediyorum. Çok duygusal ve inşallah galibiyetlerle devam edeceğiz" ifadeleriyle sözlerini noktaladı.



